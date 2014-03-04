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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:42 BJT

《香港重要政经日程》--3月4日-3月7日

==================今日重要政经消息==================

3月4日（周二）

-- 中国农产品交易 公布全年业绩。

-- 海通国际 公布全年业绩。

-- 泓富产业信托 公布全年业绩。

-- SOHO中国 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

3月5日（周三）

-- 台泥国际 公布全年业绩。

-- 迅销有限公司 首日挂牌。

-- 汇丰公布2月份采购经理指数（PMI）。

-- 渣打集团 公布全年业绩。 　

--10:30 上海证大房地产 股东特别大会。

3月6日（周四）

--09:30 中国银行 在北京举行股东特别大会。

-- 华人置业 公布全年业绩。

-- 港灯电力投资 公布全年业绩。

-- 百富环球 公布全年业绩。

-- 永亨银行 公布全年业绩。

3月7日（周五）

-- 公布2月底止外汇储备资产数字。

-- 招商局置地 公布全年业绩。

-- 华润水泥 公布全年业绩。

-- 金地商置 公布全年业绩。

-- 希慎兴业 公布全年业绩。

-- 朗诗绿色地产 公布全年业绩。

-- 东方海外 公布全年业绩。

-- 路劲基建 公布全年业绩。

-- 上海集优 公布全年业绩。

-- 惠记 公布全年业绩。

-- 新华文轩 公布全年业绩。

*3月11日（周二）

-- 港机工程 公布全年业绩

-- 五矿资源 公布全年业绩

-- 中国旺旺 公布全年业绩

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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