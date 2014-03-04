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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 09:01 BJT

中国个股：华夏银行称五家广州企业联合购入其4.45亿股，占总股本5%

路透上海3月4日 - 中国华夏银行 周二公告称，来自广州的五家企业，自2013年11月-2014年3月间，通过上海证交所交易系统共计买入华夏银行44,523万股股份，占公司总股本的5%。

公告指出，上述五家企业分别为广州市广域实业有限公司及其一致行动人广州市启通实业有限公司、广州市欣盛投资有限公司、广州市凯进投资有限公司、广州市仲勤投资有限公司，五家公司的注册资本均为1亿元。

按照5%股份对应的4.45亿股计算，上述五家企业动用的资金可能超过了35亿元人民币。

中国房地产商--恒大地产 1月曾公告称，已透过其附属公司斥资33.025亿元人民币，在市场上收购华夏银行4.03亿股股份，占已发行股本总额约4.522%。

上海证券报的报导认为，从此次举牌的五家广州公司的注册地、建仓时间，以及动用数十亿元资金的能力分析，这则举牌公告极可能意味着恒大地产“浮出水面”，尽管相关方并未披露相关权益变动报告书。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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