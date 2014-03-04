《路透晚报》--3月4日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：近期汇率变化是正常波动，余额宝等金融产品肯定不会取缔--行长

中国人民银行行长周小川周二称，近期汇率变化是正常波动，而余额宝等金融产品肯定不会取缔。

--中国金融：建议修改人民银行法，明确央行制定实施信贷政策职能--官员

全国人大代表、中国人民银行南京分行行长周学东此次两会聚焦金融改革热点，提出了12个代表建议和议案，内容涉及修改《中国人民银行法》，互联网金融规范，地方债务管理，政策性银行改革等多方面。

--中国发改委机构调整计划上报 或强化反垄断职能--消息人士

多位消息人士称，中国将在本周召开的全国人大会议上提交有关发改委机构调整的计划，但该机构的反垄断职能可能得到加强。

--中国经济：重庆拟打造内陆自贸园区，方案亮相在即--报载

全国政协委员、重庆口岸管理办公室副主任王济光近日透露，重庆市政府刚刚敲定了中国（重庆）自由贸易试验园区整体方案。重庆将努力打造内陆自贸园区的典范，拟通过创新金融制度、扩大口岸开放、拓宽对外通道、完善保税功能、放宽外商准入、优化税收政策等改革措施促进投资和贸易便利化。

--中国金融：短期内全面征收房产税仍不可行，当前要点是要渐进落实--专家

中国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康周一表示，短期内全面征收房产税仍不可行，当前的要点是要渐进落实。

--中国保险：保监会要求排查个险渠道资金风险，严防非法集资--报载

上海证券报周二报导，中国保监会近期下发通知，要求对个险渠道资金案件风险进行地毯式排查，排查内容是个人营销渠道是否存在非法集资甚至洗钱的违规情况。

--中国两会相关报导，请点选

--台湾央行：外汇存底丰厚且银行流动性充足，令资本外流压力轻--业务报告

台湾央行周二提前送交至立法院的报告指出，台湾外汇存底丰厚、金融体系流动性充足及外债有限，令资本外流压力较轻，受到美国宽松政策(QE)退场的影响较小。

【固定收益】

--中国公开市场：时隔九个月28天正回购重现，央行渐进加码回笼流动性

人民币近期大贬并趋向双向波动，银行间市场资金水位持续偏高，央行公开市场随之渐进加码，周二新增28天期正回购品种，拉长部分资金锁定期限，为时隔九个月以来重启该操作工具，但操作规模缩减。

--中国债市：上海证交所上市债券分期偿还将以减少面值方式处理--报载

中国上海证券交易所发出通知，为提高债券分期偿还业务办理效率，上海证交所即日起以减少面值方式处理债券分期偿还本金业务；而此前银行间债市即是采用此种方式处理相关业务。

--新债招标：中国国开行五期增发收益率高于预期，正回购加重谨慎情绪

中国国家开发银行周二招标的五期固息债("福娃债")，收益率均高于预期。今日正回购操作新增28天品种虽无碍宽资金延续，但推升机构对未来资金回笼力度加大的担心，现券抛压偏重，一级投标参与者心态亦受影响。

--中国债市动态：现券收益率加剧上扬，28天正回购重启令预期愈发谨慎

中国银行间债市周二早盘现券收益率升幅明显，个别品种达10bp(基点)。市场人士表示，前期交易盘获利回吐已令现券收益率有所回升，而今日央行28天期正回购重启亦属意料之外，令机构对未来流动性预期愈发谨慎，现券抛压显现。

--中国货币市场：回购利率七天期领涨，28天正回购重启强化谨慎预期

中国银行间市场周二主要期限质押式回购利率多有不同程度涨幅，七天期领涨。市场人士表示，央行近九个月后重启28天期正回购操作，冲击目前主要限于强化谨慎预期；偏松流动性尚未根本改变，资金供给充裕依旧。

--中国债市：利率互换全线走升，28天正回购意外重启后止盈心态升温

中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二大涨。交易员称，央行公开市场意外重启28天期正回购操作，拉长资金锁定期限，推升机构谨慎预期，场内近期累积的获利盘已过于丰厚，今日借机回吐，IRS曲线整体陡峭化上移。

【外汇】

--香港股市：港交所下月增设人民币期货夜市，并增加跨期组合

香港交易及结算所周二宣布，将于4月7日起于收市后交易时段（俗称期货夜市）加入人民币货币期货交易，并于同日起为该产品推出第四个季月的合约月份，及增加多组跨期组合。

--中国汇市：人民币早盘跟随中间价走弱，结购汇基本均衡交投仍谨慎

人民币兑美元即期周二早盘小幅贬值，受中间价小幅走弱引领。交易员称，即期早盘延续上日相对平稳走势，维持窄幅区间波动，盘中未有明显的监管层干预，市场交投谨慎。

【证券/期货】

--《焦点》中石化出售旗下业务股权，预示将迎来一轮国企股权多元化

官员及专家表示，中国政府上月决定出售中国石化旗下业务部分股权，这预示着其将很快对臃肿的国有领域进一步私有化，并且可能在本周的人大上讨论相关计划。

--《独家新闻》中粮集团洽购来宝集团农产品事业--消息人士

熟知事况消息人士向路透表示，中国最大谷物贸易商中粮集团正洽谈收购来宝集团(Noble Group)农产品事业，对该事业的估值大约为10亿美元。

--中国个股：宝钢及五矿将协议采购吉尔吉斯斯坦煤炭--消息

消息人士指出，中国宝钢及五矿发展已经接近达成交易协议，将向一家在吉尔吉斯斯坦经营的澳洲企业每年购买至少50万吨煤。

--中国股市：沪综指小幅收低终结四连升，海外市场带来不确定性

中国股市沪综指周二收市小跌，终结之前的四连涨。分析师指出，俄罗斯与乌克兰冲突引发欧美股市重挫，给A股市场亦带来不确定因素；而A股在连续上涨后亦显得后续乏力，需要休整，大盘今日出现弱势震荡。

--中国期市：沪铜自七个月低位反弹收高，现货低迷料限制上涨空间

在前几日破位下跌后，上海期铜周二出现企稳迹象，期价自盘中所及七个月低位反弹并小幅收高。业内人士指出，今日的反弹主要受外盘带动，然投资者对中国制造业疲弱的忧虑仍挥之不去，加之现货市场表现低迷，这波反弹高度可能有限。

--中国黄金：上海自贸区黄金国际板有望下半年推出--报载

全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德透露，目前上海黄金交易所正在积极推进在上海自贸区建立上海国际黄金交易中心（俗称黄金国际板），目前中国人民银行等相关监管层已经对上报草案原则同意，目前正积极完善相关细节，有望在今年下半年正式推出。

--中国个股：国金证券澄清称其佣金宝产品未被监管部门叫停

在外界猜测国金证券佣金宝产品惹众怒后是否会被叫停，国金证券周二郑重回应，目前尚未收到证券监管部门要求对佣金宝产品的佣金费率进行调整或暂停的通知。

--中国农业：港口棕榈油库存近纪录高位，料打压进口量--交易商

交易商周二指出，由于国内需求疲弱，中国主要港口棕榈油库存已升至约120万吨的近纪录高位，未来几个月这可能打压该国的棕榈油进口量。

--中国个股：万科称已取得中国证监会批覆以介绍方式在香港上市

中国房地产龙头--万科企业股份有限公司周一宣布，其B股转为H股在香港以介绍方式上市的申请，已取得中国证监会批覆。 (完)