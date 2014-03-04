港报财经评论：三大电讯商，联通最标青--经济日报3月4日

证券商好评，和黄趁低吸 /林瑞芬

俄罗斯股市急挫，港股失魂落魄。恒指昨跌1.47%至22,500；大市成交额668亿港元。恒指一日未能突破23,000，就都打醒十二分精神！乌克兰出乱子，俄美之争，又是能源争夺战，影响往往是心理面。新兴市场俄罗斯股市大挫又加息，又引起新兴市场的走资潮疑虑，不排除有心人兴风作浪。中国内地召开两会期间维稳，对后市都要审慎。技术上，恒指冲不破23,000回后，即市宜守22,250，若失守下试22,000心理关口。投资者宜重点分析业绩表，以及趁两会召开留意政策出台真正惠及股。

上周简单交代了对和黄 业绩看法，今日整理跟进精点分析。2013年度，和黄经常性业务纯利达310.28亿港元，按年增长17%，已是连续第4个财年呈双位数字的增长；2012年度缓派息后，2013年度再增派股息；加上，负债比率只有20%，为11年来最低。往绩靓靓，其实最紧要是对2014年度甚至2015年度前景点睇。左计右计，盈利趋续攀升的势头仍强。综合6间券商最新预测，2014年及2015年每股盈利料为8.42港元及9.21港元，分别增长15.7%及9.4%。

一来，和黄自零售业务分拆释放价值，今年应实现。去年度，其零售部门（不包括玛利娜）于25个市场有超过10,500间店舖，EBIT录得117.71亿分别为，增长14%。最重要是EBIT的毛利也由7.5%上升至7.9%，这已是连续7年的上升，一方面来自新增店舖带动，另是自家品牌比重的推动，其比重已由07年度的15%上升至13年度的25%；据管理层设定，长远为40%。今年目标而论，将增加1,200家新店。零售一块，德银估值为1,900亿港元或每股44港元。大摩估值则为乐观，按其根据2015年盈利预测，零售业务价值应值2,670亿港元。就屈臣氏分拆上市，普遍认为今年可成事，如瑞信认为可能最快于今年第三季前分拆，因为考虑到UNIQLO集资额大，屈臣氏会先于对手上市；而屈臣氏隐藏价值达到190亿美元，即是每股35港元。以高管透露，分拆屈臣氏，最多只出售25%的业务，大摩估届时可为和黄套现660亿港元。二来，电讯业务自由现金流愈趋正增长。3欧洲电讯业务去年度EBIT录得增长54%至490亿港元，对比总投资额收益率现在大概是1.5%；而自由现金流（FCF）去年录得约200亿港元，较12年度的40亿港元有所大增，FCF的收益率约4.5%。

三大电讯商，联通最标青 /余少文

外围局势拖累中资股下跌，电讯股昨日表现相对硬净，中国联通 今年受惠移动网间结算标准调整，即使面对“营改增”挑战，今年盈利可保高增长。中国内地股市昨日反覆上升，但国企指数则跟A股背道而驰，全日跌139点或1.4%，收报9,751点，成交额119亿港元，只有30%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌45点或1.1%，收报4,215点，成交额55亿港元。

大市连日下跌，外围局势是其中一个原因，但睇不到乌克兰局势对中资股有实质影响，对中国的经济影响也有限，故继续撑中资股。尤其中资股业绩披露已启动，联通率先派发去年成绩表，2013年赚104亿人民币，按年升47%，每股盈利0.44人民币，略低于市场预期，每股末期息0.16人民币。虽然联通去年移动服务收入增长20%至1,511亿人民币；3G服务收入占59.4%，但中国内地电讯市场踏入4G年代，联通推动4G只是刚起步，积极性不及对手，不排除上客量会放缓。三大电讯商资料显示，中国移动 去年12月底推出4G计划后，上客量激增，12月上客量（包括3G和4G）1,050万户，占当月新增上客量71%比重，今年1月上客量达1,424万户，比重79%；联通1月上客量虽较去年12月升10%，但上客量比重只有21%；中国电信 上客量去年12月降至73万户，今年1月只有3万户，相信要联通和中电信推出4G服务后，才能扭转中移动上客量独大走势。

联通表示3月中旬开始推出4G，但其今年资本开支约800亿人民币，证券商指联通用于4G的资本开支只有50亿至100亿人民币，以100亿人民币在中国内地推动4G，网络覆盖能否保持高质素有待观望，或会损其4G业务形象。当然，集团或在等中国推出跟现有3G衔接的4G牌照，只是三大电讯商在推动4G而言，仍然是中移动最积极。三大电讯商今年最大挑战是“营业税”改为“增值税”，目前3%营业税，日后可能要改缴付6%或更高的增值税，将会侵蚀盈利。至于中移动在4G推动异常积极，但在电讯改革中却是处于下风，因为其今年开始减收对手的移动网间结算费，相反联通和中电信维持去年收取中移动的结算费标准，联通和中电信在节省相关支出后，可以变相提高盈利，可抵销营改增的支出。