更新版 1-《独家新闻》法国标致新任执行长可能进一步削减成本

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
(新增执行长评论与细节)
路透巴黎3月3日 - 法国PSA标致雪铁龙 新任执行长Carlos Tavares周一表示，可能寻求进一步节省成本，而且必要时不排除2016年后在法国削减产能的可能性。
Tavares也承诺，将加快推动正在进行的规模达15亿欧元(21亿美元)的节支努力。
根据与员工达成的协议，标致已许诺未来两年不会关闭任何法国工厂。该公司通过与中国合伙人东风汽车 及法国政府达成的援助协议将筹资30亿欧元。
“我们将严格遵守与工会达成的协议，这意味着至少在2016年前不会有工厂关闭。”Tavares在法国汽车行业出版物7pm Auto组织的访谈中指出。
Tavares并称，在2016年之后是否需要减少工厂数量，“将视公司业绩而定”。
Tavares还指出，标致朝着实现2012年宣布的节支目标正取得不错进展，也许会走得更远。
“我不会因为已经实现目标而停滞不前，这不是我的风格，”他说。
Tavares现年55岁，曾是PSA标致雪铁龙竞争对手雷诺汽车(Renault)的运营长，他是在7pm Auto和路透合作的活动上做出上述讲话。这是他上月接管该公司运营以来的首次正式专访。
标致准备分别向东风汽车和法国政府出售14%的股份，并承诺在2016年前实现正的现金流。
Tavares在2月19日初步暗示了他针对标致的计划，称他认为制造和分销业务有“巨大的改善空间”。
标致去年在欧洲市场的占有率从2012年的12.7%降至11.9%，再度录得亏损，净亏达23.2亿欧元。作为欧洲第二大汽车制造商，标致远远落后于市场领军者福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 。
Tavares表示，法国政府成为一大股东，将不会阻碍公司在必要时进一步开展重组，并称政府持有雷诺15%的股份，也未妨碍其调整产能。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场