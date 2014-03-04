更新版 1-《独家新闻》法国标致新任执行长可能进一步削减成本

(新增执行长评论与细节)

路透巴黎3月3日 - 法国PSA标致雪铁龙 新任执行长Carlos Tavares周一表示，可能寻求进一步节省成本，而且必要时不排除2016年后在法国削减产能的可能性。

Tavares也承诺，将加快推动正在进行的规模达15亿欧元(21亿美元)的节支努力。

根据与员工达成的协议，标致已许诺未来两年不会关闭任何法国工厂。该公司通过与中国合伙人东风汽车 及法国政府达成的援助协议将筹资30亿欧元。

“我们将严格遵守与工会达成的协议，这意味着至少在2016年前不会有工厂关闭。”Tavares在法国汽车行业出版物7pm Auto组织的访谈中指出。

Tavares并称，在2016年之后是否需要减少工厂数量，“将视公司业绩而定”。

Tavares还指出，标致朝着实现2012年宣布的节支目标正取得不错进展，也许会走得更远。

“我不会因为已经实现目标而停滞不前，这不是我的风格，”他说。

Tavares现年55岁，曾是PSA标致雪铁龙竞争对手雷诺汽车(Renault)的运营长，他是在7pm Auto和路透合作的活动上做出上述讲话。这是他上月接管该公司运营以来的首次正式专访。

标致准备分别向东风汽车和法国政府出售14%的股份，并承诺在2016年前实现正的现金流。

Tavares在2月19日初步暗示了他针对标致的计划，称他认为制造和分销业务有“巨大的改善空间”。

标致去年在欧洲市场的占有率从2012年的12.7%降至11.9%，再度录得亏损，净亏达23.2亿欧元。作为欧洲第二大汽车制造商，标致远远落后于市场领军者福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 。

Tavares表示，法国政府成为一大股东，将不会阻碍公司在必要时进一步开展重组，并称政府持有雷诺15%的股份，也未妨碍其调整产能。(完)