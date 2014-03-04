港报财经评论：看清新兴市场的震央--信报3月4日

看清新兴市场的震央 /习广思

新兴市场大震荡拖累多国股市，但中国内地A股表现仍然精采，继续“两会”政策憧憬，重点是不要放过炒作机会。国务院总理李克强周三发表工作报告，国企改革、转型调结构都是焦点，还有天气、环保、医疗、食品安全等民生问题。“两会”为股市带来题材，水务股、环保股、医药股、新能源股1月炒到至今未停，多只相关股份昨天逆市急升，再创新高。目前资金虽多，但值得买的股票不多，急升急跌是常态，上述股份值得看好，惟小心“两会”过后有调整。

A股反弹未惠及港股，昨天恒指被外围拖累，尾段跌势加剧，强势蓝筹如腾讯 及炒改革的中石化 急跌。恒指收报22,500点，下跌336点；成交额668亿港元。恒指上周四在2月结算后突破50天线上升，如果下试250天线，好淡拉锯未止，上周的突破可能是假讯号。不过，指数并不代表大市，港股持续好淡交战，两大因素一是蓝筹业绩，二是A股带动炒作气氛。以昨天市况为例，新能源及环保股显示中国内地资金快狠准及饥饿的狼性，借电动车之名，中聚电池 股价在3日内翻一倍，名副其实“火箭式”急升，泰坦能源技术 逆市暴升30%。

大市与强势板块的背驰愈来愈大，1月资金炒作对像是科网股，龙头腾讯收复失地。到2至3月，资金炒作对象集中医药及新能源股，一个明显特点是，许多沉静多时的股票都有消息炒作，并有成交配合。尽管这是一个全球性现象，尤其是并购因素的利好作用，而且值得长线看好，但炒作总有结束的一日，在这些板块中，仍以买大市值龙头股有优势。2月是反弹市，欧美股市弹，中港股市弹，新兴市场都弹，在反弹市中唱淡，肯定令人很无瘾。讲了多次的乌克兰、俄罗斯引发的新兴市场风险，可能到昨天才被投资者留意。乌克兰政经危机进一步加剧，风险开始波及俄股，乌克兰股汇急挫对世界影响不大，但波及俄股，事情就完全不一样。昨天欧洲股市一开，俄罗斯RTS美元指数跌12%，卢布兑美元急跌1.8%，自年初以来，俄股下跌逾20%，技术走势一浪低过一浪，货币则贬值近10%。避险情绪升温，金价续涨，连带美债息亦回落。

瑞郎日圆发挥避险功能 /苏子

瑞郎及日圆均被市场视作避险货币看待，近日乌克兰出现政治危机，紧张的地缘政治局势使市场避险情绪上升，因此，瑞郎及日圆在此大环境下成功发挥避险功能，呈现较为强势的表现。留意这两只避险货币自去年12月下旬当瑞郎兑日圆交叉盘触及119.18日圆高位后，瑞郎的表现便明显跑输日圆，因此，令到瑞郎兑日圆自上述高位显着下跌至上月4日的111.6日圆低位才能止跌回升，期间汇价下跌758点子或超逾6％。自1月上旬开始，瑞郎兑日圆在日线图上正呈现利好后市的头肩底形态，稍后乌克兰的紧张局势若进一步升温，瑞郎的走势将有较高机会跑赢日圆，即出现追落后的情况，并因此令瑞郎兑日圆向上突破116日圆的关键颈线阻力，随后朝着120日圆心理关口迈进。

如瑞郎及日圆在双双走高的同时，瑞郎的走势却可以如预期般明显跑赢日圆，这将意味着瑞郎后市有甚高机会，在各主要非美元货币中，出现一枝独秀的强劲走势，相信届时美元兑瑞郎将出现较为显着的下跌浪。留意上周美元兑瑞郎已跌破20周保历加通道的0.8815瑞郎底部支持及去年的0.88瑞郎低位支持；加上自上月开始，汇价便一直保持在周线图上的短至长线平均线以下波动，这意味着美元兑瑞郎的大方向有较高可能继续往下寻底，2011年10月所造的0.8566瑞郎低位及0.85瑞郎心理关口相信在较后时间将面临严峻的考验。短线而言，除非美元兑瑞郎可以明显升破上周五的0.8889瑞郎高位阻力收市，否则整体走势预料以小涨大回的形式朝着0.85瑞郎心理关口迈进。

昨天美元兑日圆已见明显在100天SMA以下波动，技术上有利美元兑日圆继续走低。昨晚美国入市前夕，美元兑日圆暂时曾低见101.17日圆水准，此低位已跌破上月17日的101.36日圆低位。因此，如昨晚收市时，美元兑日圆一直乏力返回此低位以上，预料稍后的沽压将继续增加，相信上月4日所造的100.73日圆低位未必能发挥足够支持力，若失守，预料200天SMA及100日圆心理关口将面临严峻考验。