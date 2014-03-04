《中国报摘》--其他报纸重要消息3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
**上海证券报**
--全国人大代表、深圳证券交易所总经理宋丽萍表示，创业板IPO办法正在修改，证监会正积极推进这一工作，深交所也参与其中，很有信心今年能够修改完成。她同时表示，多层次市场间的转板机制需要系统考虑、统筹安排。
--记者获悉，2月四大行新增贷款约2,800亿元人民币，同期存款增长6,100亿元。目前机构对2月整个金融机构新增人民币贷款预期多在7,000亿元之上。
**第一财经日报**
--接近监管层的知情人士透露，针对金融资产管理公司(下称AMC)事实上的集团化经营，银监会拟出台金融资产管理公司集团监管办法进一步加强对AMC的监管。
--近日，证监会明确新设证券公司的审批政策，支持民营资本、专业人员等各类符合条件的投资主体出资设立证券公司；还将研究明确证券公司业务牌照管理办法，允许符合条件的机构申请证券公司业务牌照。分析指出，券商牌照的放开，对实质门槛的设立尚未明确，值得进一步关注。
**21世纪经济报 道**
--3月3日，多位权威人士透露，“规范和发展互联网金融业务”有望被写入2014年政府工作报告。这既包含了规范此前属于“野蛮生长”的互联网金融将被纳入统一监管范畴；同时也包括，作为“普惠金融”重要组成部分的互联网金融仍须鼓励创新。
--一位当地资本市场人士透露，安徽国元控股集团有限责任公司已拟定“双层设计、整体推进”的集团总体改革思路，安徽国资委认为改制需要引入民营资本，然后去香港市场整体上市。
**证券时报**
--全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)与安徽省金融工作办公室在京签署战略合作协议。
--银监会聘请银行业资深专家、中国工商银行 原行长杨凯生为特邀顾问。这是银监会首次聘请国内银行专家为特邀顾问。
--记者获悉，今年前两个月，北上广深土地出让金达到了1,443.3亿元，同比增长了84%，是2013年全年成交额的27.5%。其中，北京前两个月土地出让金已突破623亿元。
**金融时报**
--近日财政部组团与世界银行代表完成了哈尔滨至佳木斯铁路项目、北方高寒城市智能公交系统项目、山西煤层气综合利用项目3个世界银行贷款项目谈判。
--保监会官网发布消息，同意大众保险部分国有股份转让的请示，标志着美国史带补偿及责任保险公司将收购上海国资企业所持有的39.19%股权，持股比例增至59.19%，实现对大众保险的绝对控股，成为上海金融系统首个国资企业变为外资控股企业的案例。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A