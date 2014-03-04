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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 09:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月4日

**上海证券报**

--全国人大代表、深圳证券交易所总经理宋丽萍表示，创业板IPO办法正在修改，证监会正积极推进这一工作，深交所也参与其中，很有信心今年能够修改完成。她同时表示，多层次市场间的转板机制需要系统考虑、统筹安排。

--记者获悉，2月四大行新增贷款约2,800亿元人民币，同期存款增长6,100亿元。目前机构对2月整个金融机构新增人民币贷款预期多在7,000亿元之上。

**第一财经日报**

--接近监管层的知情人士透露，针对金融资产管理公司(下称AMC)事实上的集团化经营，银监会拟出台金融资产管理公司集团监管办法进一步加强对AMC的监管。

--近日，证监会明确新设证券公司的审批政策，支持民营资本、专业人员等各类符合条件的投资主体出资设立证券公司；还将研究明确证券公司业务牌照管理办法，允许符合条件的机构申请证券公司业务牌照。分析指出，券商牌照的放开，对实质门槛的设立尚未明确，值得进一步关注。

**21世纪经济报　道**

--3月3日，多位权威人士透露，“规范和发展互联网金融业务”有望被写入2014年政府工作报告。这既包含了规范此前属于“野蛮生长”的互联网金融将被纳入统一监管范畴；同时也包括，作为“普惠金融”重要组成部分的互联网金融仍须鼓励创新。

--一位当地资本市场人士透露，安徽国元控股集团有限责任公司已拟定“双层设计、整体推进”的集团总体改革思路，安徽国资委认为改制需要引入民营资本，然后去香港市场整体上市。

**证券时报**

--全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)与安徽省金融工作办公室在京签署战略合作协议。

--银监会聘请银行业资深专家、中国工商银行 原行长杨凯生为特邀顾问。这是银监会首次聘请国内银行专家为特邀顾问。

--记者获悉，今年前两个月，北上广深土地出让金达到了1,443.3亿元，同比增长了84%，是2013年全年成交额的27.5%。其中，北京前两个月土地出让金已突破623亿元。

**金融时报**

--近日财政部组团与世界银行代表完成了哈尔滨至佳木斯铁路项目、北方高寒城市智能公交系统项目、山西煤层气综合利用项目3个世界银行贷款项目谈判。

--保监会官网发布消息，同意大众保险部分国有股份转让的请示，标志着美国史带补偿及责任保险公司将收购上海国资企业所持有的39.19%股权，持股比例增至59.19%，实现对大众保险的绝对控股，成为上海金融系统首个国资企业变为外资控股企业的案例。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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