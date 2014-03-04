中国金融：建议修改人民银行法，明确央行制定实施信贷政策职能--官员

路透北京3月4日 - 全国人大代表、中国人民银行南京分行行长周学东此次两会聚焦金融改革热点，提出了12个代表建议和议案，内容涉及修改《中国人民银行法》，互联网金融规范，地方债务管理，政策性银行改革等多方面。

其中在修改《中国人民银行法》的建议中，他表示现有关货币信贷政策的规定难以有效满足人民银行实施宏观调控的需要，也未赋予央行监督金融机构执行信贷政策的手段和措施，应明确央行制定和实施信贷政策的职能。

“《人民银行法》虽然从法律上明确了人民银行作为货币政策的制定和实施主体的法律地位，并规定了人民银行履行该职责相应的手段（如货币政策工具等），但从实际工作中看，还远远不够。”他认为。

比如人民银行要了解金融机构执行货币政策情况，需要一定的法律手段来保障，但2003年《人民银行法》仅规定了对存款准备金这一货币政策工具执行情况的监督检查权，对其它货币政策工具，如再贷款、再贴现、利率政策等工具的运用效果未规定监督检查权。

因此，他建议在货币政策方面，在《人民银行法》中增加“执行有关利率管理、再贴现管理、信贷政策规定的行为”的内容；同时可考虑提升货币政策委员会的地位，逐步由咨询议事机构发展为专门的货币政策决策机构，发挥其在国家宏观调控中应有的作用。

其次，在信贷政策方面，应通过修订《人民银行法》明确人民银行在信贷政策方面的职能，将“人民银行负责制定和实施信贷政策，并对实施情况进行指导、监督和评估”等内容明确写入条文。

在修改人民银行法的其他内容方面，他还建议确立宏观审慎管理为核心的金融稳定法律框架，明确赋予人民银行防范化解系统性金融风险、维护金融稳定所需的监管职权。

同时对央行近年来承担的多项新职能，如金融信息安全管理、跨境人民币业务、金融消费权益保护、征信业管理等，都在《人民银行法》的修法中能对上述职能予以明确。

**鼓励探索地方政策性银行**

在关于政策性金融改革和监管的建议中，他认为当前政策性银行存在政策性功能定位和业务边界逐渐模糊，商业化冲动日趋增强等问题。

政策性银行自营性业务的迅猛发展，导致真正需要政策性扶持的信贷需求难以充分满足，且政策性银行与商业银行的业务领域相互混合，形成不公平竞争，并一定程度上引发了“监管套利”。

同时治理结构不完善，资本金严重不足，风险补偿机制不健全，抗风险能力较弱等问题也较为突出。

他建议坚持政策性方向，加快政策性银行改革与发展，以政策性金融弥补部分领域的市场失灵；同时，完善政策性银行公司治理、建立以资本充足率为基础的风险约束机制，实现财务稳健和可持续发展。

具体而言，包括要加快立法，尽快制定出台《政策性银行监管条例》；坚持政策性金融发展方向，明晰政策性业务边界；强化资本约束，建立多元化资金筹集机制；完善财税扶持，加强监管等。

特别地，他提出鼓励有条件的地区探索试点地方政策性银行。可考虑在地方政府财力允许、风险自担的前提下，允许有条件的地区探索设立省级地方政策性银行，用于支持地方经济社会发展。

地方政策性银行应由地方财政或地方国有企业全额或控股出资设立，按照地方经济社会发展需要和不与商业银行竞争的原则确立政策性业务范围，落实政策性业务风险补偿机制和政策扶持措施，明确地方政府管理职责和风险处置责任。有关地方政策性银行的设立要求、经营规范和监管标准等可由中央金融监管部门研究制定。

**出台规章界定互联网金融业务边界**

在互联网金融建议方面，根据业务内容和性质，周学东建议认为可以分为以互联网支付为代表的支付结算类，以P2P平台和众筹融资为代表的融资类，以及以金融机构创新型互联网平台、基于互联网的基金销售为代表的投资理财保险类等三类业务形态 ，是传统金融的有益补充。

但中国现行法律规范中，对支付结算类互联网金融有《非金融机构支付服务管理办法》、《支付机构客户备付金存管办法》等人民银行规章进行专门规范。除此之外，对融资类和投资理财保险类互联网金融的机构属性、业务活动均无法律规章进行明确定位和专门规范。

部分互联网金融业务模式，尤其是融资类互联网金融业务，如P2P网络借贷的“理财产品”、“债权转让”，以及股权制众筹融资等新型业务模式，可能突破现有监管边界，游走在法律的灰色地带，甚至可能触及非法集资、非法经营等法律底线。

他建议现阶段，国家总体上应当支持和鼓励互联网金融创新和发展。互联网金融始终在创新和发展的特质决定了对其监管的基本原则应该以包容和鼓励为主，监管措施也应根据其发展的不同阶段而定。

但“一行三会”应密切关注互联网金融的发展动态，根据互联网金融的不同发展状况、风险程度采取有针对性的规范措施；适时出台监管部门规章，界定互联网金融业务边界。

**加强央行经理国库的事中监督职能**

2012年7月，全国人大公布了预算法修正案二审稿，并向社会广泛征求意见。但预算法修正案二审稿对人民银行经理国库体制作了模糊处理，也未明确甚至是取消了国库对预算收支行为的事中监督权。

为加快建立法治型、服务型、透明型预算，他建议必须从健全权力制衡和监督机制、真正实现国库单一账户等方面对预算法进行完善。因此，要明确坚持人民银行“经理国库”体制不变，进一步加强人民银行经理国库的事中监督职能。

他认为现行人民银行经理国库制度更符合中国国情。在人民银行经理国库制度下，财政部门和人民银行需在财政资金的使用与管理中，建立起一种既有分工合作、又相互制衡的关系，在国库资金收支流动中充当不同的角色。

财政部门是政府的会计，代表政府支配库款；人民银行是政府的出纳，是财政库款的开户银行，具体经理国库收支。两者分工有序、相互配合，是对国库资金这一国家重大经济资源高度负责的一种部门合作与制衡的有效制度安排。

因此，《预算法》中应继续保留人民银行经理国库制度，并予以强化；另外预算法对国库监督的法律界定不明确，建议进一步突出国库的事中监督职能；同时财政专户合法化，将为预算管理带来重大制度隐患，建议逐步减少和取消财政专户，建立规范的（或真正意义上的）国库单一账户制度。

**制定地方债务监督管理条例**

在地方债务管理建议方面，他认为中国现行地方政府债务监督管理缺乏法律依据，亟待通过制定《地方政府债务监督管理条例》来建立风险预警、审计监督等相关机制，防范地方政府债务风险。

目标是建立规范的地方政府债务监督管理机制，发挥各级人大对地方政府债务总量的监督作用以及对地方政府债务资金投资项目的审查作用，着力防控地方政府债务风险。《条例》包含举债、用债、偿债；债务统计与风险监测、预警和风险处置；审计监督和责任追究等组成部分。

比如偿还方面，可建立地方政府债务保险制度。地方政府可申请试行地方政府债务保险制度，允许保险企业进入地方政府债券市场，为地方政府债务提供担保，降低偿债风险。

或成立行业性的专业为地方政府债务提供保险的保险机构，研究相关保险产品、共同承担风险；建立地方公债偿债基金。地方政府发债之后，应当从所筹集的资金、项目回收资金、国有资产收益、地方预算收入等项目中按一定比例各自划拨一部分资金上缴省级财政，由省级财政汇总后形成本省偿债基金。

风险监测预警方面，通过为负债率、债务率、逾期债务率、债务依存度、偿债率、借新还旧率等指标设立具体的地方政府债务风险评价标准（如针对上述指标设立阀值，建议阀值分别为60%、100%、10%、15%、20%、20%），建立地方政府债务风险的预警体系等。（完）

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