港报社评：派糖与否有数可计，财政透明可减争拗--信报3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
长远财政计划工作小组发表详细报告指出，香港人口急速老化，本地GDP放缓。基于政府近年开支增长速度高于收入增速，小组估计最快7年后，香港将出现结构性财政赤字。
但对于影响香港经济政策的政治因素，长远财政计划小组不予考虑，使得报告的推算结果与实际变化，可能存在显着落差。
如何纾解结构性财赤？小组建议成立一个「未来基金」。但是，解决财政赤字最根本的方法，是提高劳动生产率，促进经济增长，增加岁入。
在2014至2015年度预算中，政府减少「一次性派糖」措施，财政司司长的民望评分随即下跌；
也有议员坚持对预算案「不收货」。很显然，若连「一次性派糖」在经济好转后也难以叫停，遑论经常性开支的项目了。
由于经常性开支今后有增无减。按照政府的账目结构，分为经营账目和资本账目。前者的收入来源主要是利得税和薪俸税；后者的资本收入主要来自卖地，但地价收益明显并不稳定。
政府将两个账目混合计算而得出总盈亏，根本无法清楚显示政府财政收支的清晰面。
昨天长远财政计划工作小组勾勒出政府出现结构财赤、储备花光的画面，向公众展示了政府财政的现况与未来变化趋势，令市民在期待增加多少社会福利负担时，有理性讨论的参照；今后政府「派不派糖」和派发多少，便须取决于年度资本账目的收支是否有盈余，有数可计；与此同时，要满足公众在预算制订过程的参与诉求，政府应该把经营账目和资本账目分别列出，以增加财政预算收支的透明度。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A