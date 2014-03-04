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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 09:20 BJT

港报社评：派糖与否有数可计，财政透明可减争拗--信报3月4日

长远财政计划工作小组发表详细报告指出，香港人口急速老化，本地GDP放缓。基于政府近年开支增长速度高于收入增速，小组估计最快7年后，香港将出现结构性财政赤字。

但对于影响香港经济政策的政治因素，长远财政计划小组不予考虑，使得报告的推算结果与实际变化，可能存在显着落差。

如何纾解结构性财赤？小组建议成立一个「未来基金」。但是，解决财政赤字最根本的方法，是提高劳动生产率，促进经济增长，增加岁入。

在2014至2015年度预算中，政府减少「一次性派糖」措施，财政司司长的民望评分随即下跌；

也有议员坚持对预算案「不收货」。很显然，若连「一次性派糖」在经济好转后也难以叫停，遑论经常性开支的项目了。

由于经常性开支今后有增无减。按照政府的账目结构，分为经营账目和资本账目。前者的收入来源主要是利得税和薪俸税；后者的资本收入主要来自卖地，但地价收益明显并不稳定。

政府将两个账目混合计算而得出总盈亏，根本无法清楚显示政府财政收支的清晰面。

昨天长远财政计划工作小组勾勒出政府出现结构财赤、储备花光的画面，向公众展示了政府财政的现况与未来变化趋势，令市民在期待增加多少社会福利负担时，有理性讨论的参照；今后政府「派不派糖」和派发多少，便须取决于年度资本账目的收支是否有盈余，有数可计；与此同时，要满足公众在预算制订过程的参与诉求，政府应该把经营账目和资本账目分别列出，以增加财政预算收支的透明度。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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