港报社评：美俄快刀斩乱麻，乌国乱局难久--经济日报3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
俄罗斯挥军乌克兰昨触发环球市场震荡，美欧不愿对俄动武，可能续以走资等金融武器对俄施压，俄国与美欧皆有客观需要速解决乌国乱局，免节外生枝，环球金融市场冲击料有限。
俄罗斯出兵控制乌克兰南部克里米亚半岛，惹美欧反弹，市场忧开战风险上升，昨触发环球金融市场大幅波动，环球股市下挫，油价和金价在避险需求急增下抽升。俄国股市则在热钱猛撤下，暴跌逾10%，迫使俄央行大幅加息，遏止资金外逃。投资者深忧乌国乱局再升级，金融市场冲击将续有来。 市场最大悬念，在于俄国与美欧就乌国问题角力会否旷日持久，成金融市场长期包袱。惟无论俄国或美欧，客观上应不乐见乌克兰问题拖泥带水，更可能是要尽快平息纷争。 一方面，美欧正陷极大尴尬，虽扬言支持乌克兰实行民主、推行经济改革，惟口惠实不至，经济支援有限，更不愿派兵犯难，免和俄国火并。若乌国问题续拖甚至演成内战，美欧将更进退两难，势遭国际舆论指摘。 另一方面，俄国亦冀尽快拆弹。此因俄罗斯去年经济增长仅1.3%，外界早已猜度今年俄国经济恐衰退，若与美欧的金融战拉锯，势令俄国经济压力更重。且乌国若爆旷日持久内战，俄国势被迫介入，前苏联在80年代深陷阿富汗泥淖的教训，普京绝不想重蹈覆辙。 故乌克兰问题或在短期内续困扰金融市场，惟在俄国和美欧皆欲快刀斩乱麻下，相信此对环球资产市场影响仅短暂，难掀大动荡。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A