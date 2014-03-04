港报社评：美俄快刀斩乱麻，乌国乱局难久--经济日报3月4日

俄罗斯出兵控制乌克兰南部克里米亚半岛，惹美欧反弹，市场忧开战风险上升，昨触发环球金融市场大幅波动，环球股市下挫，油价和金价在避险需求急增下抽升。俄国股市则在热钱猛撤下，暴跌逾10%，迫使俄央行大幅加息，遏止资金外逃。投资者深忧乌国乱局再升级，金融市场冲击将续有来。 市场最大悬念，在于俄国与美欧就乌国问题角力会否旷日持久，成金融市场长期包袱。惟无论俄国或美欧，客观上应不乐见乌克兰问题拖泥带水，更可能是要尽快平息纷争。 一方面，美欧正陷极大尴尬，虽扬言支持乌克兰实行民主、推行经济改革，惟口惠实不至，经济支援有限，更不愿派兵犯难，免和俄国火并。若乌国问题续拖甚至演成内战，美欧将更进退两难，势遭国际舆论指摘。 另一方面，俄国亦冀尽快拆弹。此因俄罗斯去年经济增长仅1.3%，外界早已猜度今年俄国经济恐衰退，若与美欧的金融战拉锯，势令俄国经济压力更重。且乌国若爆旷日持久内战，俄国势被迫介入，前苏联在80年代深陷阿富汗泥淖的教训，普京绝不想重蹈覆辙。 故乌克兰问题或在短期内续困扰金融市场，惟在俄国和美欧皆欲快刀斩乱麻下，相信此对环球资产市场影响仅短暂，难掀大动荡。