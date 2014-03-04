美国个股：微软任命前克林顿顾问Penn为首席战略官，但具体角色不明

路透西雅图3月4日 - 微软(Microsoft) 周一宣布，民意调查专家和政治事务顾问Mark Penn担任首席战略官，但关注该公司的人士并不清楚他的新职位的具体内容。

微软执行长纳德拉(Satya Nadella)在员工备忘录中表示，Pen在“数据分析和创造力方面的综合能力”将用于新产品领域和战略投资，而不只局限于营销。

这次职务变动后，60岁的Pen理论上将有更多权力影响微软的前进方向。但这也意味着他失去了对市场营销的直接控制，而资深的微软高管Chris Capossela将接替他的职务。Pen曾因担任前总统克林顿的顾问而声名鹊起。

尚不清楚，这一变动对Pen而言属于升迁还是平调。

负责技术战略的另一位微软资深高管Eric Rudder将从Tony Bates处接管业务拓展；纳德拉表示后者将离职。

在接替前任执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)的竞逐中，Bates是纳德拉的内部竞争对手。这场竞逐在2月以纳德拉获提名而告终。

Pen仍将是微软14人高管团队的一员，直接向纳德拉汇报，不过他的建议究竟如何转化为实践则不得而知。(完)