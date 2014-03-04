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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 10:02 BJT

澳洲农业：ABARES称2014/15年度小麦产量恐因旱情下降

路透堪培拉3月4日 - 澳洲农业资源经济及科技局(ABARES)周二表示，澳洲东海岸的旱情将削减下一季小麦等主要农产品产量并降低出口。澳洲是全球第三大小麦出口国。

预计当前作物年度小麦的产量仍将会增加，不过2014年稍后，随着厄尔尼诺天气带来的旱情，意味著作物产量前景充满变数。

鉴于全球主要作物出口地区黑海的供给可能遇阻，全球市场将密切关注澳洲的预估情况。

ABARES预期，2014/15作物年度澳洲小麦产量将减少8.2%至2,479.5万吨，上年为2,701.3万吨，因旱情影响单产。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦合约 周一涨幅一度达到4%，因乌克兰局势升温引发黑海船运恐中断的担忧。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王翔琼/张荻)
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