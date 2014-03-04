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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 09:32 BJT

港报社评：财政前景是否有危机政府有责任交代应对--明报3月4日

长远财政计划工作小组的报告显示香港最快10年内可能出现结构性赤字；不过，近期问责班子内部和一些特首梁振英的支持者，对香港财政将出现问题都嗤之以鼻，而在政府增加经常开支和财政储备运用方面，梁振英与财政司长曾俊华取态不同。工作小组报告呈现的财政问题，政府须在内部先寻求共识，以确定问题的真确性或严重程度，这样整体社会上才有可能凝聚共识，共同应对。

按工作小组的数据，政府公共财政将出现3个时期，包括：「尚有盈余期」，小组认为属于假象；「耗用储备期」，若结构性赤字就出现，届时只有耗用储备，这个阶段可维持7至10年；「借贷度日期」，届时财政储备耗尽，政府或需借贷维持开支。工作小组建议7项政策措施去改善，包括控制开支增长，保持、稳定和扩阔收入基础等，这些建议是否对症下药，政府应该全面研议，不过，就目前情况看来，政府对长远财政情况，首要统一内部认知。

工作小组的7 项建议，主要控制开支和保障收入，至于如何促进经济增长，小组并无具体建议。其实，只要经济以较大幅度增长，则只要香港不走向福利主义，财政问题就不大，只是，现在制约香港经济发展的两大因素，至今未见政府有办法克服。

首先是人口老化，政府须协调输入外劳，焕发创造财富的生机；另一个是可用土地短缺，政府应推动各种开拓土地的讨论，形成政策。另外，政府要研议和推动扩阔税基。 若工作小组的数据反映香港财政实况，则财政危机已经是不能回避的问题，除非政府否定工作小组的报告，否则就要向市民交代将如何应对，不能苟且下去。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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