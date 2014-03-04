港报社评：财政前景是否有危机政府有责任交代应对--明报3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
长远财政计划工作小组的报告显示香港最快10年内可能出现结构性赤字；不过，近期问责班子内部和一些特首梁振英的支持者，对香港财政将出现问题都嗤之以鼻，而在政府增加经常开支和财政储备运用方面，梁振英与财政司长曾俊华取态不同。工作小组报告呈现的财政问题，政府须在内部先寻求共识，以确定问题的真确性或严重程度，这样整体社会上才有可能凝聚共识，共同应对。
按工作小组的数据，政府公共财政将出现3个时期，包括：「尚有盈余期」，小组认为属于假象；「耗用储备期」，若结构性赤字就出现，届时只有耗用储备，这个阶段可维持7至10年；「借贷度日期」，届时财政储备耗尽，政府或需借贷维持开支。工作小组建议7项政策措施去改善，包括控制开支增长，保持、稳定和扩阔收入基础等，这些建议是否对症下药，政府应该全面研议，不过，就目前情况看来，政府对长远财政情况，首要统一内部认知。
工作小组的7 项建议，主要控制开支和保障收入，至于如何促进经济增长，小组并无具体建议。其实，只要经济以较大幅度增长，则只要香港不走向福利主义，财政问题就不大，只是，现在制约香港经济发展的两大因素，至今未见政府有办法克服。
首先是人口老化，政府须协调输入外劳，焕发创造财富的生机；另一个是可用土地短缺，政府应推动各种开拓土地的讨论，形成政策。另外，政府要研议和推动扩阔税基。 若工作小组的数据反映香港财政实况，则财政危机已经是不能回避的问题，除非政府否定工作小组的报告，否则就要向市民交代将如何应对，不能苟且下去。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A