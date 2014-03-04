港报社评：美元成避难所，人民币益难破顶--星岛日报3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
乌克兰局势日益紧张，避难情绪笼罩国际金融市场，香港等全球主要股市下挫，美元作为避险货币进一步展现强势，人民币对美元「十连跌」。
今次乌克兰危机，俄罗斯卢布兑美元跌至历史低位，今年初以来已经跌了10%。
中国虽然有影子银行和地方债务问题等阴影，反而继续有资金源源流入，如果资金继续大量涌入，不但令央行收缩银根控制滥贷事倍功半，而且倍增他日资金涌退的冲击力度，埋下政经动荡风险。
此外，日本国策是让日圆大幅贬值来摆脱通缩和增加出口。虽然日圆最近与美元一样享有避险优势而上升，但是要压低圆汇的政策未变。日圆去年开始大幅贬值时，人民币却一枝独秀兑美元迭创新高，对出口的影响渐渐浮现。
刚公布的内地二月份PMI是50.2，创下8个月来新低，而新出口定单指数比一月下跌，显示海外需求趋缓，至于主要计算中小企业务的滙丰PMI指数已跌破了50的荣枯綫。
现时部分珠三角港商，已经难以承受人民币升值和工资大幅调升的双重成本压力，搬厂去东南亚较落后的地区。今次中央容许人民币下跌，有助部分港商喘一口气，保持出口竞争力。
此外，透过今次比较大幅度的贬值，中央发出了让人民币扩大波幅的讯息，令投资者不再偏重单向炒作人民币升值，金融机构和进出口商正视对冲币值风险，把人民币导向比较健康的市场机制。 人民币不会只升不跌，同样不会只跌不升，无论大户或散户买卖人民币都要正视风险，而中央为进一步开放人民币市场创造条件，香港作为最大的人民币离岸中心，将享有更多商机。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A