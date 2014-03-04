港报社评：面对财赤预期，更需发展经济--文汇报3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
长远财政计划工作小组昨日发表报告指，若按目前增加开支趋势，政府财政由2021年起便会转盈为亏，并由2028年起要借贷度日。小组认为，港府必须奉行「量入为出」原则。事实上，报告提出的结构性财赤问题，有助警示社会未雨绸缪。不过，引发香港过去财赤问题，主要不是经常性开支的增长，而是经济不景导致政府收入大减。解决财赤问题，既需要注意节流，控制开支，更需要重视开源，大力发展经济，增加收入。
近年香港公共医疗、社会福利开支有增无减，特别是人口老化加速的趋势下，福利开支必然越来越庞大。如果政府财政收入不断减少，而开支又难以削减，难免有坐吃山崩的一天。
但要看到，香港财政收入不稳定固然与经济结构和税制有关，但香港的经常性开支多年来一直保持增长，真正出现财赤的日子却不多，原因是在绝大部分的时间，香港由于经济增长所增加的利得税、薪酬税、卖地等收入，足以抵销增加的开支有余，甚至令香港积累了令各国都羡慕的丰厚财政储备。相反，香港在遭受亚洲金融风暴及「沙士」蹂躏后，经济一片萧条，百业凋零。尽管当局大力收缩开支，但财赤问题依然严重，个中原因正是经济不景导致政府收入大缩水所致。 要解决香港的财赤问题，在注意控制开支的同时，更需将资源投放到发展经济之上。唯有保持经济持续增长，才可以解决结构性财赤问题，值得香港大手投资。同时，报告特别提到当局应订立储蓄计划，并探讨将现时的土地基金转化为「未来基金」，以备不时之需。
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A