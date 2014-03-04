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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 09:34 BJT

港报社评：面对财赤预期，更需发展经济--文汇报3月4日

长远财政计划工作小组昨日发表报告指，若按目前增加开支趋势，政府财政由2021年起便会转盈为亏，并由2028年起要借贷度日。小组认为，港府必须奉行「量入为出」原则。事实上，报告提出的结构性财赤问题，有助警示社会未雨绸缪。不过，引发香港过去财赤问题，主要不是经常性开支的增长，而是经济不景导致政府收入大减。解决财赤问题，既需要注意节流，控制开支，更需要重视开源，大力发展经济，增加收入。

近年香港公共医疗、社会福利开支有增无减，特别是人口老化加速的趋势下，福利开支必然越来越庞大。如果政府财政收入不断减少，而开支又难以削减，难免有坐吃山崩的一天。

但要看到，香港财政收入不稳定固然与经济结构和税制有关，但香港的经常性开支多年来一直保持增长，真正出现财赤的日子却不多，原因是在绝大部分的时间，香港由于经济增长所增加的利得税、薪酬税、卖地等收入，足以抵销增加的开支有余，甚至令香港积累了令各国都羡慕的丰厚财政储备。相反，香港在遭受亚洲金融风暴及「沙士」蹂躏后，经济一片萧条，百业凋零。尽管当局大力收缩开支，但财赤问题依然严重，个中原因正是经济不景导致政府收入大缩水所致。 要解决香港的财赤问题，在注意控制开支的同时，更需将资源投放到发展经济之上。唯有保持经济持续增长，才可以解决结构性财赤问题，值得香港大手投资。同时，报告特别提到当局应订立储蓄计划，并探讨将现时的土地基金转化为「未来基金」，以备不时之需。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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