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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 09:43 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面释出矛盾讯号，暗示市场将盘整

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* 英镑/美元亚洲时段开低0.45%，交投于窄幅区间

* 5日、10日和20日移动均线释出矛盾讯号，波林格区间收窄，暗示市场将盘整

* 英国建筑业采购经理人指数(PMI)备受关注，路透调查预估为63.0

* 纽约时段1.6652/1.6746区间为初步支撑位/阻力位

* 交投区间在亚洲时段可能进一步收窄，关注消息面动向

* 浏览技术图表，请点击：(link.reuters.com/get37v)(完)

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