美国个股：伯克希尔哈撒韦将侧重收购大型业务--巴菲特

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透3月3日 - 传奇投资大亨巴菲特(Warren Buffett)周一表示，旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 将继续偏重收购大型业务，而非只是增加持股。
“伯克希尔哈撒韦侧重于继续收购大型经营性业务，”巴菲特在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的一次访谈中表示。“从经营伯克希尔哈撒韦的长远角度来说，我们希望增加获利能力，强劲的获利能力。”
不过，他也表示，持股“一般是为了长期投资”。
在接受采访的两天前，巴菲特刚刚向股东发出了年度信函，他在信函中表示正在继续寻找“大象”，即大型收购目标。
几十年以来，巴菲特凭借企业收购战略让伯克希尔哈撒韦得以壮大，因此，现在公司旗下拥有从冰激凌到保险等领域的数十家企业。
考虑到伯克希尔哈撒韦旗拥有多个领域的企业以及持股，一些分析师认为该公司堪称与美国经济状况相关联的指数基金。巴菲特最近几年对美国经济的看法十分乐观。
不过，彭博今年稍早曾报导称，随着伯克希尔哈撒韦的成长，监管机构开始权衡是否应把该公司看作一家具有系统重要性的金融机构，或者说大到不能倒的金融机构。
巴菲特在强调经营性资产时，指出至少有一项投资他并不看好：比特币。
“那根本不是货币，”他直白地说。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/张涛)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场