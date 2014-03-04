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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 09:54 BJT

芝加哥期市：小麦期货小跌，上日涨幅为逾一年半来最大

路透新加坡3月4日 - 芝加哥小麦期货周二小跌，上交易日上涨近5%，因乌克兰危机引发供应中断的担忧。乌克兰为全球最大谷物出口国之一。

小麦期货周一的涨幅为逾一年半来最大，周二小跌，显示对乌克兰供应的担忧仍大致没变。

0125 GMT时，5月小麦期货 小跌0.2%至每蒲式耳6.30-1/2美元。周一时跳涨4.9%，为2012年6月以来最大单日升幅，并创下12月12日以来最高位6.44-1/2。
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