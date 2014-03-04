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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 09:59 BJT

金属期市：伦铜接近三个月低位，后市可能进一步下跌

俄罗斯周一为军事干预乌克兰付出沉重的金融代价，其股市、债券与卢布大幅下跌。总统普京派军队加强对乌克兰俄语区克里米亚的控制。

欧洲及亚洲2月制造业成长放缓，主要受到海外需求下滑的压力。但美国制造业扩张速度却创下三年多来最快。

人民币兑美元汇率此前出现大幅波动，中国央行副行长易纲表示，对此不用过度解读，并称人民币双向波动会成为常态。

美国2月汽车销售基本与上年同期持平，月末强力促销活动对投资者的吸引不及寒冷天气的影响。

淡水河谷 的一位公司高层周一说，该公司旗下加拿大分支已经重启位于Sudbury盆地的Copper Cliff Deep镍项目运作，并预计在今年底时完成可行性研究。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李婷仪 审校 张涛/侯向明)
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