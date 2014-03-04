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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 10:04 BJT

台湾债市：主要公债殖利率盘初走扬，因364天期存单标售金额不减

路透台北3月4日 - 台湾主要公债殖利率周二盘初小幅上扬。交易员称，央行昨日宣布继续标售1,200亿台币364天期存单，令市场解读现行的宽松货币政策恐趋向中性，令五年券103/4 成为主要卖出标的，并牵动10年券103/6 殖利率上扬。

交易员指出，盘初有见到部分大型公股银行与券商卖出103/4，但也有交易商趁机承接。预料盘中将持续消化此一利空，并观察殖利率能否守稳1.10%关卡，若遭到突破，交易区间将向上小幅移动。

“五年券乱了点，因央行继续多标364天期存单，市场认为央行有意慢慢将货币政策转向中性。”一位证券商交易主管说。

他表示，纵然央行将364天期存单标售金额拉高到1,200亿台币，但今年合计364天与两年期定存单的发行金额总共约1.54兆，占约6.6兆台币的整体存单发行余额不过四分之一，整体影响有限。

台湾央行周一表示，将于5日(周三)标售一年期定存单，金额维持在1,200亿台币；12日(下周三)标售两年期定存单100亿。央行一位不愿具名官员表示，自上个月起标售1,200亿台币的一年期存单，银行间的反应还不错，且向央行反映还有需求，因此基于银行资金配置续标。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.09-1.11%

* 10年公债103/6：1.59-1.62%

本地时间09:54时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率弹0.4基点至1.1000%

* 10年公债103/6殖利率弹0.6基点报1.5970%。

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