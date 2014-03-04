台湾债市：主要公债殖利率盘初走扬，因364天期存单标售金额不减

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透台北3月4日 - 台湾主要公债殖利率周二盘初小幅上扬。交易员称，央行昨日宣布继续标售1,200亿台币364天期存单，令市场解读现行的宽松货币政策恐趋向中性，令五年券103/4 成为主要卖出标的，并牵动10年券103/6 殖利率上扬。
交易员指出，盘初有见到部分大型公股银行与券商卖出103/4，但也有交易商趁机承接。预料盘中将持续消化此一利空，并观察殖利率能否守稳1.10%关卡，若遭到突破，交易区间将向上小幅移动。
“五年券乱了点，因央行继续多标364天期存单，市场认为央行有意慢慢将货币政策转向中性。”一位证券商交易主管说。
他表示，纵然央行将364天期存单标售金额拉高到1,200亿台币，但今年合计364天与两年期定存单的发行金额总共约1.54兆，占约6.6兆台币的整体存单发行余额不过四分之一，整体影响有限。
台湾央行周一表示，将于5日(周三)标售一年期定存单，金额维持在1,200亿台币；12日(下周三)标售两年期定存单100亿。央行一位不愿具名官员表示，自上个月起标售1,200亿台币的一年期存单，银行间的反应还不错，且向央行反映还有需求，因此基于银行资金配置续标。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.09-1.11%
* 10年公债103/6：1.59-1.62%
本地时间09:54时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率弹0.4基点至1.1000%
* 10年公债103/6殖利率弹0.6基点报1.5970%。
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A