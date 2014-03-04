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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 10:23 BJT

澳新汇市：澳新货币对乌克兰情势展现抗跌，关注澳央行会议

周二的数据显示，澳洲1月建筑许可按月增长6.8%，增幅超过分析师预估的2.0%。这支持了澳洲央行关于低利率正传导至楼市的乐观看法。

总的建筑许可较上年同期增长35%至2002年来最高，预示建筑活动未来会大幅扩张。该数据巩固了澳洲央行今年将按兵不动的预期。

市场将关注澳洲央行周二的声明，分析其中有关澳元的措词。

新西兰元兑美元 持坚于约0.8364美元，加息前景提供支撑。

新西兰银行策略师Kimberly Martin表示，尽管全球风险偏好不断恶化，新西兰国内经济力道可望有助于支撑新西兰元。

新西兰元短线支撑位在0.8340美元，阻力位在0.8390，之后在0.8430料面临重大障碍。(完)

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