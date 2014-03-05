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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 10:17 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：   
    
  中国财政部280亿元人民币七年期续发固息国债10:35-11:35招标，中标收益率预测均值4.37%
  兴业银行 30亿元六个月期同业存单14:00-15:00招标
  安徽高速控股集团10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承
  齐鲁证券8亿元三年期短期融资券招标(主体评级AA+)，建设银行和中国银行主承
  厦门信达 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行和浦发银行主承
  新疆农资集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承
  国泰君安证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和交行等承销
  中信证券 50亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和中行等承销        
  云天化集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承
  北京京城机电控股15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和中信银行主承 
  浙江物产集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工行和中信银行主承
  云南物流产业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承
  安阳钢铁集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承           
  嘉兴高等级公路投资4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
  江苏华西集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承  
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  二、新债上市：    

  国开行60亿元三年期固息增发债140201，参考收益率5.1039%
  国开行60亿元五年期固息增发债140202，参考收益率5.2927%
  国开行60亿元七年期固息增发债140203，参考收益率5.4039%
  国开行60亿元10年期固息增发债140205，参考收益率5.4674%
  农发行50亿元五年期固息增发债140402，参考收益率5.4352%
  六盘水开发投资16亿元七年期固息债1480033，票面利率7.50%
  怀化城建投7亿元10年期固息债1480044，票面利率8.14%
  仙桃市城建投10亿元七年期固息债1480058，票面利率8.15%
  开原市城建投8亿元七年期固息债1480059，票面利率7.88%
  毕节市开源建设投资13亿元七年期固息债1480060，票面利率7.78%
  上海陆家嘴集团16亿元五年期固息债1480068，票面利率5.79%
  镇江新区城建公司7.5亿元七年期固息债1480070，票面利率8.35%
  泉州市泉港石化工业区9亿元七年期固息债1480074，票面利率7.79%
  重庆渝中国资公司8亿元七年期固息债1480076，票面利率7.25%
  国电集团40亿元三个月期超短融011409001，票面利率4.79%
  华数数字电视传媒集团3.5亿元一年期短融041464010，票面利率5.68%
  广东铁路建设投资集团36亿元七年期投资人选择权(5+2)中票101456005，票面利率6.55%
  中国节能环保集团17亿元10年期中票101462004，票面利率6.20%
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  三、缴款：
    
  进出口银行70亿元五年期固息金融债140312，票面利率5.10%
  陕西威楠高科集团6亿元七年期固息债1480047，票面利率8.28%
  丰城城投8亿元七年期固息债1480088，票面利率7.50% 
  山东宏桥新型材料公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480011，票面利率8.69%
  如东县金鑫交通工程9亿元七年期固息债1480097，票面利率8.08%
  湖南天易集团7亿元七年期固息债1480098，票面利率7.10%
  大冶市城投6亿元七年期固息债1480095，票面利率7.30%
  江西高速公路投资集团10亿元六个月期超短融
  湖北鄂西生态文化旅游圈投资6亿元一年期短融
  广西西江开发投资集团3亿元一年期短融
  中国联合水泥集团20亿元一年期短融
  贵阳城市发展投资股份6亿元五年期中票
  天津医药集团17亿元五年期中票
  西宁特殊钢集团4.7亿元七年期投资人选择权(5+2)中票
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  四、还本付息：  

  中粮集团40亿元六个月期超短融011314005到期兑付，票面利率4.75%
  广州浪奇 2亿元六个月期短融041360054到期兑付，票面利率5.80%  
  国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准利率)到期兑付，基本利差0.76%
  中信证券40亿元三个月期短融1390118到期兑付，票面利率6.40%
  国泰君安证券30亿元三个月期短融1390119到期兑付，票面利率6.38%
  06国开19 060219付息 
  07国开02 070202付息 
  12国开10 120210付息 
  12鞍山城投债 1280029付息 
  13青岛银行债01 1320004付息  
  13青岛银行债02 1320005付息 
  13精控债 1380085付息 
  13奉贤南桥债 1380087付息 
  13三明城投债 1380088付息 
  13乌高新债 1380089付息 
  13中电投MTN2 1382074付息 
  13皖投MTN1 1382075付息 
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
        
  -- 备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强将作的政府工作报告中称，中国2014年经济增长
和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标仍为13%左右。 
    
  --中国财政部周三称，2014年全国财政预算赤字规模为1.35万亿元人民币，赤字率2.1%左右(占国内生产总值GD
P的比例)，今年预算赤字较上年的1.2万亿元增逾一成。 
    
  --国家发改委在2014年国民经济和社会发展计划草案报告中表示，2014年中国全社会固定资产投资预期增长17.
5%，社会消费品零售总额预期增长14.5%。 

  今日公布2月汇丰中国服务业PMI                     （1月50.7%）
  3/8公布2月进出口贸易数据                       
  3/9国家统计局公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI) （1月-1.6%）
                   2月居民消费价格指数(CPI)       （1月2.5%）
  3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户)              
                    1-2月社会消费品零售总额                 
                    1-2月工业增加值                         
                    1-2月房地产投资和销售情况月度报告       
  3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
  3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 边竞/丁淑琴；审校 吴芳)
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