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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 10:16 BJT

中国新债：浙商银行周五将招标45亿元金融债，期限五年

路透北京3月4日 - 中国浙商银行股份有限公司周二公告称，将于周五(7日)在银行间市场招标发行总额45亿元人民币固息金融债，期限五年，募集资金将专项用于发放小微企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债缴款日和起息日同为3月11日，主承销商为工商银行 和中信证券 。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，发行 人主体信用级别为AA+。

截至2013年6月30日，浙商银行总资产4,227.8亿元，股东权益253.9亿元，分别比2012 年末增长7.35%和11.80%。2013年1-6月实现净利润24.12亿元，比去年同期增加28.57%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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