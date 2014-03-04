台湾汇市：台币盘初实质交易横向整理，对外部因素冷静以对

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透台北3月4日 - 台币兑美元 周二实质交易在上日区间内窄幅交投。尽管国际间动荡因素仍多，但本地市场冷静以对，台股 跌幅收歛，外资资金没有明显汇出，甚至见部分汇入，令台币汇价早盘显得稳定。
汇银人士指出，早盘国际主要货币变化均不大，波动度一向落后于主要货币的台币更难走出明显方向，在外资双向承作、进出口商零星抛补的市况下，台币仍预期囿于近期区间，今日主交投区料在30.280-30.320间。
“市况还蛮冷清的，台币不太会动。”一位外资银行交易人士表示。
此外，虽然隔夜美国经济数据有所改善，但市场仍在观察后续经济数是否持续好转，以确认此前疲弱数据确受严寒气候影响。由于美国将在周五公布2月的非农就业数据，交易员料在此之前台币仍将于区间整理。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.290-30.310，上日台币实质交易区间主要在30.290-30.340。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币折价幅度与上日尾盘相彷，无助现汇市场判读方向；一个月远汇报价 早盘在30.277/30.290左右，上日纽约盘收在30.300。
交易员观察市场最新动态：
* 美元指数 持坚，持续受避险情绪支撑
* 韩元早盘在上日区间徘徊，波动不大
* 台股早盘跌势受限，资金流向料暂不影响台币汇价
* 进口商仅有零星交投，亦难主导价格
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.280-30.320
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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