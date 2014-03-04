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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 10:18 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易横向整理，对外部因素冷静以对

路透台北3月4日 - 台币兑美元 周二实质交易在上日区间内窄幅交投。尽管国际间动荡因素仍多，但本地市场冷静以对，台股 跌幅收歛，外资资金没有明显汇出，甚至见部分汇入，令台币汇价早盘显得稳定。

汇银人士指出，早盘国际主要货币变化均不大，波动度一向落后于主要货币的台币更难走出明显方向，在外资双向承作、进出口商零星抛补的市况下，台币仍预期囿于近期区间，今日主交投区料在30.280-30.320间。

“市况还蛮冷清的，台币不太会动。”一位外资银行交易人士表示。

此外，虽然隔夜美国经济数据有所改善，但市场仍在观察后续经济数是否持续好转，以确认此前疲弱数据确受严寒气候影响。由于美国将在周五公布2月的非农就业数据，交易员料在此之前台币仍将于区间整理。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.290-30.310，上日台币实质交易区间主要在30.290-30.340。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币折价幅度与上日尾盘相彷，无助现汇市场判读方向；一个月远汇报价 早盘在30.277/30.290左右，上日纽约盘收在30.300。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 持坚，持续受避险情绪支撑

* 韩元早盘在上日区间徘徊，波动不大

* 台股早盘跌势受限，资金流向料暂不影响台币汇价

* 进口商仅有零星交投，亦难主导价格

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.280-30.320

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