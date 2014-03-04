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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 10:24 BJT

台湾股市：盘中下滑，大多数类股均走低

路透台北3月4日 - 台湾股市周二盘中下跌0.29%，追随隔夜美股的脚步，乌克兰情势升温持续令投资人不安。

0156 GMT，台股加权股价指数 下跌24.67点至8,577.20点。指数上日下跌0.44%。

多数类股指数下滑。食品类股 、玻璃陶瓷类指数 最明显，分别下跌0.54%和1.09%。

电子类股 和半导体股 跌幅分别为0.19%和0.28%，金融保险类股 下跌0.45%。

南亚科技 重挫6.91%。根据本地媒体报导，该公司即将进行大幅减资计划。(完)
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