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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 14:28 BJT

《焦点》中石化出售旗下业务股权，预示将迎来一轮国企股权多元化

自从宣布这项出售股权计划后，中石化H股已经劲升逾11%。

但分析师也提醒，还需要公布更多细节，才能让民间投资者对民营化计划产生信心。由国家控制的合营事业仍有公司治理问题，而管理阶层更是经常将国家利益摆在少数股东权利之前。

民间投资者也会担心国有化的风险。中国当局2005年强制逐出民间投资，将陕北油田国有化，四年后将山西煤矿国有化，都引发抗议声浪。

“需要作得更多。些微民营化本身作用不大，”全球型经济研究机构Gavekal Dragonomics研究主管Arthur Kroeber指出。

“我觉得很难想像这些大型央企会有大幅度的民营化。由此来看，很难期待少量引进外部投资人，能对这些企业的作为产生根本性影响。”

“必须摆脱传统的合资模式才行。”(完) (编译 朱晓军/蔡美珍；审校 王洋)
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