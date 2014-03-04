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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 10:42 BJT

台湾债市：RP利率平稳，投信资金分配略有不均

路透台北3月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳。市场人士表示，旬初资金偏向宽松，但因有寿险进行货币基金的配置调整，使得投信端资金分配略有不均，惟对调度未产生影响。

交易员指出，寿险业者现多倾向申购货币型基金，让投信代为操作庞大的资金部位。但寿险也会检视每月的基金绩效，将资金自表现不佳的基金赎回，转为申购排名较前面的基金。惟此一举措也造成投信端的资金分配不均。

"若(基金)没排在前50名，就会被抽吧。但这是正常流动。"一位票券商交易员说。

至于央行持续标售1,200亿台币364天期存单的影响，一证券商交易员认为，央行此举应该是希望陆续回收市场过度浮滥的资金，避免短率有进一步下探的机会。但因隔拆利率已维持在0.387%附近许久，在尚未走高前，短端利率应该不会受到影响。

台湾央行周一表示，将于5日(周三)标售一年期定存单，金额维持在1,200亿台币；12日(下周三)标售两年期定存单100亿。央行一位不愿具名官员表示，自上个月起标售1,200亿台币的一年期存单，银行间的反应还不错，且向央行反映还有需求，因此基于银行资金配置续标。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天公司债附买回利率成交在0.56-0.57%，短天期公司债附买回利率主交投则在0.48%附近，大致与上日相同。

本周公司债交割尚有周五的玉山银行35亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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