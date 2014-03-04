更新版 1-中国公开市场：时隔九个月28天正回购重现，央行渐进加码回笼流动性

* 央行公开市场时隔九个月重启28天正回购操作

* 资金锁定期限拉长，但净回笼规模同时减少

* 央行坚持其中性偏紧政策基调

* 渐进式加码回笼则显示维稳考虑 (新增更多评论和背景)

路透上海3月4日 - 人民币近期大贬并趋向双向波动，银行间市场资金水位持续偏高，央行公开市场随之渐进加码，周二新增28天期正回购品种，拉长部分资金锁定期限，为时隔九个月以来重启该操作工具，但操作规模缩减。

业内人士指出，14天和28天正回购利率定位亦显示，目前二级市场资金成本偏低，应非央行乐见，其仍在向市场强调中性偏紧政策基调，但"两会"期间从维稳考虑，且明日为存款准备金例行调整日，今日净回笼量大降。

“(央行今日操作)温和但是也表明态度， 钱太多了，(28天期)拉长回笼期限，个人还是觉得收钱依然是央行坚持的思路 。”北京一大型国有商业银行交易员称。

央行公告显示，今日进行了共计850亿元人民币正回购操作，其中350亿元14天正回购中标利率仍持稳在3.8%，今日并新增500亿元28天期正回购，中标利率4.00%，最近一次的28天期正回购操作是在2013年6月6日。

本周无央票到期，正回购则有1,080亿元到期，其中480亿元今日到期，据此计算，今日净回笼仅370亿元，上周二净回笼达1,000亿元。

国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞分析认为，市场本身流动性比较充裕，回笼一点基本影响不大，“但不会比现在更宽松了，因为央行在渐渐的一点点往外舀水，期限也稍微长了一些，会对预期有点影响。”

今日二级市场上现券及IRS已迅速反应，因公开市场28天期正回购出山颇令市场意外，累积的丰厚获利盘借机出货；利率债收益率及IRS均上行，其中10年固息国债130018最新成交价对应收益率 已上涨至4.48%，上日尾盘为4.43%，IRS Repo 1Y亦跳涨约6-7bp。

货币市场上主要期限质押式回购利率 多有不同程度涨幅，七天期领涨69bp，至3.5155%。

北京另一大型银行交易员则提到，上周央行干预汇市，投放大量基础货币，促使其锁定长期资金，同时本期28天正回购恰好跨月，有利于M2指标的调控，但总体操作量缩减，主要因"两会"维稳，且外汇占款形成大量存款，估计明日有较大量补缴准备金。

外汇市场上人民币近期走势跌宕起伏，上周五盘中波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位，本周以来走势相对平稳，维持窄幅区间波动，盘中未有明显的监管层干预，市场交投谨慎。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上周央行曾出人意料地表态对流动性释放暖意，当周公开市场正回购及净回笼规模虽有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 850

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 1,080 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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