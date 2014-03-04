《外汇专栏》除了乌克兰局势，投资者的眼光还应紧盯资金流向

(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦3月3日 - 在俄罗斯与乌克兰关系高度紧张之际，外汇交易员在布仓时或许需要盯紧资金流向，这可能会带来一些与直觉相反的结果。

随着这场危机升级，抛售俄罗斯资产 是可以理解的，即便俄罗斯经济副部长Andrei Klepach称周一的震荡是“一波终将消退的非理性发作”。

也许，对于关注主要货币的交易员而言，更为重要的是资金撤出俄罗斯资产后将去向何方。

英镑 可能是一个短期内将受益的币种，尽管对于俄罗斯出兵乌克兰，英国首席大臣兼外交及联邦事务大臣夏伟林是西欧批评者中言辞极为犀利的一位。

俄罗斯投资者有在伦敦购买地产的悠久历史，短期内可能选择将资金转移出俄罗斯而落脚英国。

用同样的逻辑考虑，瑞郎 可能也会迎来更大需求，实际上这点可以说已经很明显了，尽管瑞士央行不太可能容忍瑞郎兑欧元升穿1.20的限度。

至于欧元 ，由于欧元区要仰赖从俄罗斯进口天然气，可能意味着欧元容易受到导致供应中断事件的冲击。

俄罗斯到欧元区的天然气多数要借道乌克兰，不过目前天然气供应并没有中断的迹象。

而目前欧元也保持着良好状态。

也许更为相关的是，俄罗斯和乌克兰资产抛售对于那些有两国资产曝险的欧元区银行的影响。

据国际清算银行数据，截至9月底，不包括奥地利和俄罗斯、其它海外银行共持有274亿美元对乌克兰贷款。

奥地利的银行业是排在俄罗斯之后的第二大乌克兰借款方，持有大约70亿美元曝险。

由于这些资产的价值被欧元区银行业者调降，短期内可能需要从海外汇回欧元来提振欧元计价的资产负债表。