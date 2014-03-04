《外汇专栏》除了乌克兰局势，投资者的眼光还应紧盯资金流向

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰
路透伦敦3月3日 - 在俄罗斯与乌克兰关系高度紧张之际，外汇交易员在布仓时或许需要盯紧资金流向，这可能会带来一些与直觉相反的结果。
随着这场危机升级，抛售俄罗斯资产 是可以理解的，即便俄罗斯经济副部长Andrei Klepach称周一的震荡是“一波终将消退的非理性发作”。
也许，对于关注主要货币的交易员而言，更为重要的是资金撤出俄罗斯资产后将去向何方。
英镑 可能是一个短期内将受益的币种，尽管对于俄罗斯出兵乌克兰，英国首席大臣兼外交及联邦事务大臣夏伟林是西欧批评者中言辞极为犀利的一位。
俄罗斯投资者有在伦敦购买地产的悠久历史，短期内可能选择将资金转移出俄罗斯而落脚英国。
用同样的逻辑考虑，瑞郎 可能也会迎来更大需求，实际上这点可以说已经很明显了，尽管瑞士央行不太可能容忍瑞郎兑欧元升穿1.20的限度。
至于欧元 ，由于欧元区要仰赖从俄罗斯进口天然气，可能意味着欧元容易受到导致供应中断事件的冲击。
俄罗斯到欧元区的天然气多数要借道乌克兰，不过目前天然气供应并没有中断的迹象。
而目前欧元也保持着良好状态。
也许更为相关的是，俄罗斯和乌克兰资产抛售对于那些有两国资产曝险的欧元区银行的影响。
据国际清算银行数据，截至9月底，不包括奥地利和俄罗斯、其它海外银行共持有274亿美元对乌克兰贷款。
奥地利的银行业是排在俄罗斯之后的第二大乌克兰借款方，持有大约70亿美元曝险。
由于这些资产的价值被欧元区银行业者调降，短期内可能需要从海外汇回欧元来提振欧元计价的资产负债表。
这或许有助于解释欧元在面对克里米亚事件时相对平静的反应，并进一步表明，随着事态发展，投资者的目光除了紧盯充斥风险暗示的头条新闻或地缘局势之外，可能还需要望得更远一些。(完) (译文审校 高琦)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场