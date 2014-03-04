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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 12:46 BJT

更新版 1-新债招标：中国国开行五期增发收益率高于预期，正回购加重谨慎情绪

* 国开行福娃债增发收益率均高于预期

* 五年和10年认购倍数创年内新低及次低

* 正回购加重机构谨慎情绪

* 早盘现券抛压偏重，一级亦受影响 (新增业内人士评论和更多背景)

路透北京3月4日 - 中国国家开发银行 周二招标的五期固息债("福娃债")，收益率均高于预期。今日正回购操作新增28天品种虽无碍宽资金延续，但推升机构对未来资金回笼力度加大的担心，现券抛压偏重，一级投标参与者心态亦受影响。

在今日的五期增发债中，仅一、三年认购倍数站在2倍上方，而中长期品种表现欠佳，其中五年和10年的投标倍数，甚至分别创下今年来政策性金融债招标倍数的新低及次低位。

”前期(收益率)下的太快了，所以短期利空释放，获利回吐我们觉得也是意料之中，那么二级的抛压影响到了一级。“华南一银行交易员称。

她进一步指出，个人认为今日正回购新增28天品种对市场影响不太大，资金面仍宽松，不过市场担心两会结束后，监管层可能加大资金回笼力度，另外这周利率债密集发行，都会让市场承压。

中国央行公开市场今日进行了共850亿元人民币的正回购操作，操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。其中350亿元14天期正回购中标利率持平于3.8%，500亿元28天期为4%。

上海一券商分析师表示，今天一级无论是中标收益率还是倍数都比上周明显要弱一些，特别是长期限品种，可能与央行公开市场操作有关。

”加了28天正回购那是不是后面会重启央票呢？“他说，”不过我们认为，目前看重启(央票)可能性不大，央行可能是想告诉市场其对流动性宽松的容忍度没那么低吧。“

本周除财政部将招标续发行280亿元人民币七年期国债外，国开行、农业发展银行和进出口行亦公布发行计划，截止目前周内国债及政策性金融债供给已超1,000亿元。

欲浏览中国2014年已发行金融债一览表请点选

中国银行间债市周二早盘现券收益率升幅明显，个别品种达10bp(基点)。市场人士表示，前期交易盘获利回吐已令现券收益率有所回升，而今日央行28天期正回购重启亦属意料之外，令机构对未来流动性预期愈发谨慎，现券抛压显现。

以下为今日招标新债具体结果：

一年 三年 五年 七年 10年

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中标(加权)收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%

预测均值 4.67% 5.09% 5.20% 5.35% 5.42%

投标倍数 2.01倍 2.09倍 1.43倍 1.87倍 1.48倍

边际收益率 -- 5.1525% -- 5.4596% --

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6132%、5.0481%、5.2278%、5.3525%和5.4121%。

具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 1/5/7年不超过60亿元 3/10年期不超过70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月4日9:30-10:30

7/10年：3月4日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；

1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 3月6日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 3月5日-3月6日

上市日 1年：3月10日

3/5/7/10年：3月12日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权)

2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%

(加权) (完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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