更新版 1-新债招标：中国国开行五期增发收益率高于预期，正回购加重谨慎情绪

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 国开行福娃债增发收益率均高于预期
* 五年和10年认购倍数创年内新低及次低
* 正回购加重机构谨慎情绪
* 早盘现券抛压偏重，一级亦受影响 (新增业内人士评论和更多背景)
路透北京3月4日 - 中国国家开发银行 周二招标的五期固息债("福娃债")，收益率均高于预期。今日正回购操作新增28天品种虽无碍宽资金延续，但推升机构对未来资金回笼力度加大的担心，现券抛压偏重，一级投标参与者心态亦受影响。
在今日的五期增发债中，仅一、三年认购倍数站在2倍上方，而中长期品种表现欠佳，其中五年和10年的投标倍数，甚至分别创下今年来政策性金融债招标倍数的新低及次低位。
”前期(收益率)下的太快了，所以短期利空释放，获利回吐我们觉得也是意料之中，那么二级的抛压影响到了一级。“华南一银行交易员称。
她进一步指出，个人认为今日正回购新增28天品种对市场影响不太大，资金面仍宽松，不过市场担心两会结束后，监管层可能加大资金回笼力度，另外这周利率债密集发行，都会让市场承压。
中国央行公开市场今日进行了共850亿元人民币的正回购操作，操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。其中350亿元14天期正回购中标利率持平于3.8%，500亿元28天期为4%。
上海一券商分析师表示，今天一级无论是中标收益率还是倍数都比上周明显要弱一些，特别是长期限品种，可能与央行公开市场操作有关。
”加了28天正回购那是不是后面会重启央票呢？“他说，”不过我们认为，目前看重启(央票)可能性不大，央行可能是想告诉市场其对流动性宽松的容忍度没那么低吧。“
本周除财政部将招标续发行280亿元人民币七年期国债外，国开行、农业发展银行和进出口行亦公布发行计划，截止目前周内国债及政策性金融债供给已超1,000亿元。
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中国银行间债市周二早盘现券收益率升幅明显，个别品种达10bp(基点)。市场人士表示，前期交易盘获利回吐已令现券收益率有所回升，而今日央行28天期正回购重启亦属意料之外，令机构对未来流动性预期愈发谨慎，现券抛压显现。
以下为今日招标新债具体结果：
一年 三年 五年 七年 10年
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中标(加权)收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
预测均值 4.67% 5.09% 5.20% 5.35% 5.42%
投标倍数 2.01倍 2.09倍 1.43倍 1.87倍 1.48倍
边际收益率 -- 5.1525% -- 5.4596% --
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6132%、5.0481%、5.2278%、5.3525%和5.4121%。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1/5/7年不超过60亿元 3/10年期不超过70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月4日9:30-10:30
7/10年：3月4日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；
1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月6日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月5日-3月6日
上市日 1年：3月10日
3/5/7/10年：3月12日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权) (完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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