《焦点》欧洲央行料将另辟蹊径，停止SMP购债冲销操作以放宽货币政策

路透法兰克福3月3日 - 欧洲央行已做好行动准备，打算放宽贷款条件，并使通胀率摆脱危险区域，以免脆弱的欧元区经济复苏陷入停滞。

欧元区目前通胀率为0.8%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准，且银行业提前偿还他们向央行借入旨在防范意外的贷款，导致大量资金流出金融系统--实际上是收紧了政策。

因此，央行周四会议上的最优选择是终止购债冲销操作以结束目前的局面。欧洲央行在欧元区债务危机最严重时期曾大量购买希腊等国家的债券。

一位欧洲央行消息人士预测，与会委员将一致同意结束对央行证券市场计划(SMP)购债的冲销操作。

这位消息人士对路透表示，由此释出的约1,750亿欧元(2,420亿美元)可使欧元区金融系统过剩流动性规模增加约一倍，有助于降低银行间拆放款利率，且有可能拉低欧元兑美元的汇率 。

颇有影响力的德国央行已同意支持这一决策，而把降息选项往后排，因降息会使欧洲央行的存款利率首次出现负值，打击储户并可能扰乱银行间拆借市场。

欧洲央行和德国央行拒绝置评。

欧洲央行继续降息已无空间。其主要再融资利率为0.25%，隔夜存款利率为零，不禁令人怀疑，再一次小幅降息能有多大效用。

欧洲央行总裁德拉吉已经指出有两种情况会引发新的政策行动：中期通胀前景恶化，以及短期货币市场“无端”收紧。

他周一在欧洲议会的讲话中称，欧元区通胀预期仍“远低于”欧洲央行的目标，

“我们清楚，通胀在目前水平保持越久，在合理期限内难以升回2%的可能性就越大--换言之，通胀预期失控的可能性就会加大，我们不希望这种情况出现。”德拉吉表示。

央行管理委员会在会上将首次发布时间跨度延长至2016年的专家预测报告，德拉吉在央行2月6日会议之后称此为”我们在分析方面的重大变化“。

德意志银行分析师Gilles Moec认为，新预估将为央行行动提供依据。

”这样就不必等到通缩概率高于50%时再采取行动了，“他说。”必须先发制人，现在就是这样一个时刻。“

欧元区通胀率初值图表： link.reuters.com/kuj24s

**一致性意见**

欧洲央行金融市场操作部前主管Francesco Papadia上周表示，他认为终止冲销操作“几乎是确定无疑了”，欧洲央行管委会的成员们已经暗示，即将采取这一行动。

”我认为终止SMP购债的冲销操作是一个显而易见的选择，“欧洲央行管委诺沃特尼上月对路透表示。

”我认为我们已经非常接近(全体一致通过了)，我没有听到太多批评意见，只是有人认为此事要非常谨慎地讨论，“他说。

德拉吉尽管坚持欧元区并未陷入通缩，但他警告称，通胀有可能长期徘徊在1%以下的”危险区域“。

结束SMP购债冲销操作并不会像量化宽松政策那样赢得喝彩，但仍将表明，欧洲央行在积极行动，同时作出了将保持宽松政策立场并在必要时采取进一步行动的承诺。

”这或许是一个非常好的折衷办法，“德意志银行的Moec说道。”这不会像负利率有那么强的象征意义，可能不会产生负利率那样的负面影响，但会对货币市场产生的效果是类似的。“(完)