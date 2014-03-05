中国经济：今年经济增速预期7.5%左右，通胀目标3.5%左右--政府工作报告

路透北京3月5日 - 备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强将作的政府工作报告中称，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标仍为13%左右。

中国宏观经济三大目标和去年保持一致，这也符合市场的基本预期。另外，2014年进出口总额增长目标为7.5%左右。

政府工作报告并称，中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策，保持经济运行在合理区间；对今年推动物价上涨的因素不能掉以轻心，要做好物价调控。

同时，中国将深化金融体制改革，推进利率市场化，扩大金融机构自主定价权；并将扩大汇率上下浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。

房地产方面，中国政府表示将针对不同城市情况分类调控房地产市场，抑制投资投机性需求。(完）