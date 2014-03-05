中国经济：今年经济增速预期7.5%左右，通胀目标3.5%左右--政府工作报告

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京3月5日 - 备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强将作的政府工作报告中称，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标仍为13%左右。
中国宏观经济三大目标和去年保持一致，这也符合市场的基本预期。另外，2014年进出口总额增长目标为7.5%左右。
政府工作报告并称，中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策，保持经济运行在合理区间；对今年推动物价上涨的因素不能掉以轻心，要做好物价调控。
同时，中国将深化金融体制改革，推进利率市场化，扩大金融机构自主定价权；并将扩大汇率上下浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。
房地产方面，中国政府表示将针对不同城市情况分类调控房地产市场，抑制投资投机性需求。(完）
欲览中国两会更多报导，请点击 (发稿 曹巍浩/张晓翀/沈燕；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选