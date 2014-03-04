版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 11:06 BJT

日本股市：日经指数因低接买盘而上涨，乌克兰疑虑仍罩顶

“我认为市场还会再下跌，但一些只作多的投资者今天在15,000点附近买进，敲进相对便宜的个股，”巴黎银行全球股市暨商品衍生品主管Kyoya Okazawa表示。

“投资者似乎认为俄罗斯将占领克里米亚，而西方国家将制裁俄罗斯，但可能不会有军事冲突，”他并称。

市场认为，万一经济恶化，日本央行可能会扩大刺激经济举措。这样的看法亦支撑日股。

日经期货早盘尾段一度暂停交易逾20分钟。大阪证交所表示正在查明原因。

东证股价指数 小升0.4%至1,201.58点，交投淡静，早盘成交量为过去90天全日均值的38.3%。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐