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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 12:16 BJT

《情景推测》惩罚俄罗斯军事干预乌克兰，美欧可能祭出哪些经济武器？

--扩大针对性制裁。根据2012年生效的法律，美国针对涉嫌违反人权的俄罗斯官员加以制裁，包括签证禁令和资产冻结。该部法律以死在狱中的俄罗斯律师马格尼茨基(Sergei Magnitsky)的名字命名。

美国国务院已将18名俄罗斯官员列入一个公开名单，并将其他少数高级官员列入一个未公开名单。作为回击，俄罗斯禁止某些美国公民前往俄罗斯旅游，并中止美国收养俄罗斯儿童。

若奥巴马签署行政命令，可能设立另一个类似名单，不过影响或许有限。

“制裁针对的政治人物即便在美国银行业者存有资产，通常规模也是很少的，或者置于美国实体或个人管理之下，”律所Bryan Cave LLP负责制裁问题的Clifton Burns表示。

欧盟实施有针对性的制裁必须获得全部28个成员国的一致同意，但是，塞浦路斯和意大利等几个成员国与俄罗斯具有密切的商业往来，要想赢得一致同意并非易事。

有众多的俄罗斯富人已经选择伦敦作为其商业帝国的本部，英国料不愿支持可能影响到这些人的措施。(完)

(编译 许娜/李婷仪/朱晓军/侯向明/王兴亚；审校 田建华/郑茵/张若琪/孙茉莉)
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