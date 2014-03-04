《情景推测》惩罚俄罗斯军事干预乌克兰，美欧可能祭出哪些经济武器？

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
--扩大针对性制裁。根据2012年生效的法律，美国针对涉嫌违反人权的俄罗斯官员加以制裁，包括签证禁令和资产冻结。该部法律以死在狱中的俄罗斯律师马格尼茨基(Sergei Magnitsky)的名字命名。
美国国务院已将18名俄罗斯官员列入一个公开名单，并将其他少数高级官员列入一个未公开名单。作为回击，俄罗斯禁止某些美国公民前往俄罗斯旅游，并中止美国收养俄罗斯儿童。
若奥巴马签署行政命令，可能设立另一个类似名单，不过影响或许有限。
“制裁针对的政治人物即便在美国银行业者存有资产，通常规模也是很少的，或者置于美国实体或个人管理之下，”律所Bryan Cave LLP负责制裁问题的Clifton Burns表示。
欧盟实施有针对性的制裁必须获得全部28个成员国的一致同意，但是，塞浦路斯和意大利等几个成员国与俄罗斯具有密切的商业往来，要想赢得一致同意并非易事。
有众多的俄罗斯富人已经选择伦敦作为其商业帝国的本部，英国料不愿支持可能影响到这些人的措施。(完)
(编译 许娜/李婷仪/朱晓军/侯向明/王兴亚；审校 田建华/郑茵/张若琪/孙茉莉)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场