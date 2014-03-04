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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 10:58 BJT

日本股市：大阪证交所称日经股指期货一度停止交易，正调查故障原因

路透东京3月4日 - 大阪证交所表示，日本股市日经股指期货<0#JNI:>周二早盘尾段短暂停止交易，并称正在调查故障原因。

交易暂停逾20分钟后，在0230GMT左右恢复。(完)
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