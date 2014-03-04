《热点透视》乌克兰事件狙击欧盟银行业复苏计划

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay 编译 洪曦
路透伦敦3月4日 - 乌克兰危机，让欧洲银行业的复苏大计受到了干扰。除了奥地利的Raiffeisen之外，西欧银行很少对乌克兰有高比例的风险敞口。不过，对于法国兴业银行 、德国商业银行 、意大利裕信银行(UniCredit)和KBC 等觊觎中欧和东欧的大型金融机构来说，它们原本希望能够借助这些快速增长的高利润市场来填补国内低迷的回报率。但随着俄罗斯冲西方摆开架势，经济、货币和政治风险显露无疑。
以Stoxx-600银行业指数来衡量，3月3日当天，所有在中欧和东欧分布业务的银行均受到冲击，其市值总共蒸发了近280亿欧元，指数跌幅达到2.4%。Raiffeisen Bank International 、法国兴业银行和德国商业银行分别重挫8.9%、6.4%和5.6%。但俄罗斯的银行业损失最为惨重，Sberbank 和VTB 的跌幅都在16%。
直到前段时间，多头还都能讲出值得投资Sberbank和VTB的理由。两家银行合计占到俄罗斯银行业资产的45%，这是一个举足轻重的数字。俄罗斯人存款的近一半都存放在Sberbank。该行的股东权益报酬率(ROE)达到21%，净利差(NIM)为5.8%。
这样的数字，足以让任何一家银行的老总垂涎三尺了。现在，银行业面临最头痛的问题是回报远低于权益成本，2013年法兴的ROE只有4.4%，对于执行长法国兴业银行首席执行官弗雷德里克.乌代阿(Frederic Oudea)来说，在罗马尼亚和俄罗斯这样的地方发展业务，要比削减成本或冒着风险收购理想多了。Raiffeisen则从俄罗斯赚到了集团运营利润的27%，另有8%从是乌克兰身上得到的。
乌克兰与俄罗斯之间的剑拔弩张改变了一切。卢布大幅下跌，削弱了各家银行从俄罗斯得到的获利，该国的保护性加息也可能会损及经济成长。俄罗斯经济已在放缓，在西方国家的经济报复和资本外套的情况下，也许还会进一步恶化。消费者信心也受到打压。大体上看，似乎情况可控：比如法兴银行，该行只有4%的贷款和10%的营业利润来自俄罗斯。但危机将会让回报率长期偏低。这在提醒我们，当寻求境外机会的时候，政治风险并不仅仅关乎奖金上限和杠杆比率。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场