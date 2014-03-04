投行观点：花旗首评港灯投资为“沽售”，孳息率曲线上升降低吸引力

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透香港3月4日 - 投行花旗的报告称，首度给予香港电力投资信托--港灯投资 投资评级为“沽售”，因孳息率曲线上升令吸引力下降。
花旗给予港灯目标价为每股4.3港元，较现水平低逾16%。
报告指出，作为收益类投资，港灯的吸引力随着孳息率曲线上升而减退。据花旗的预测，今年底美国10年期公债收息率将会由现时2.7%升至2.9%，明年底进一步升至3.4%。对港灯而言，加权平均资本成本每升25个基点，以现金流量贴现计算估值将会下降18.1%。
“地产信托基金（REITs）可享受通胀带来的盈利增加，然港灯不会，因公司的投资回报受制于政府利润管制计划。”花旗分析师刘显达在报告中称。
报告并指出，港灯的负债达480亿港元，其中包括价值370亿港元三年期银团贷款将于2017年进行再融资，据花旗估计，利率每提高1个百分点，港灯可供基金单位持有人的分派将会下降13.2%。
由香港富商李嘉诚企业王国分拆上市的港灯，今年1月以合订证券（商业信托单位及控股公司/营运公司股份綑绑）形式上市，招股价为5.45港元，集资约241亿港元，是自2012年尾以来除日本外亚洲最大宗IPO。
不过自上市以来股价一直潜水，从未触及发售价。香港时间10:57，该股跌0.77%，报5.15港元。
李嘉诚旗下长江基建 及电能实业 为港灯主要股东。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场