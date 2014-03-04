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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 11:11 BJT

投行观点：花旗首评港灯投资为“沽售”，孳息率曲线上升降低吸引力

路透香港3月4日 - 投行花旗的报告称，首度给予香港电力投资信托--港灯投资 投资评级为“沽售”，因孳息率曲线上升令吸引力下降。

花旗给予港灯目标价为每股4.3港元，较现水平低逾16%。

报告指出，作为收益类投资，港灯的吸引力随着孳息率曲线上升而减退。据花旗的预测，今年底美国10年期公债收息率将会由现时2.7%升至2.9%，明年底进一步升至3.4%。对港灯而言，加权平均资本成本每升25个基点，以现金流量贴现计算估值将会下降18.1%。

“地产信托基金（REITs）可享受通胀带来的盈利增加，然港灯不会，因公司的投资回报受制于政府利润管制计划。”花旗分析师刘显达在报告中称。

报告并指出，港灯的负债达480亿港元，其中包括价值370亿港元三年期银团贷款将于2017年进行再融资，据花旗估计，利率每提高1个百分点，港灯可供基金单位持有人的分派将会下降13.2%。

由香港富商李嘉诚企业王国分拆上市的港灯，今年1月以合订证券（商业信托单位及控股公司/营运公司股份綑绑）形式上市，招股价为5.45港元，集资约241亿港元，是自2012年尾以来除日本外亚洲最大宗IPO。

不过自上市以来股价一直潜水，从未触及发售价。香港时间10:57，该股跌0.77%，报5.15港元。

李嘉诚旗下长江基建 及电能实业 为港灯主要股东。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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