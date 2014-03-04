券商观点：中国A股短期有持续企稳迹象，但中期下跌趋势未变--中信

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京3月4日 - 中国最大券商--中信证券 周二发布报告认为，预计人大和政协“两会”期间政策风格整体以稳为主，3月上半月中国A股市场走势将较稳健，但中期因素仍会导致下半月市场整体偏弱。
报告分析称，前期关于房地产降价与停贷的担忧对市场负面影响有所修复，信用事件短期爆发概率也较低，实体经济短期下行幅度有待3月中旬数据公布确认，因此短期A股市场经过前期下跌后有持续企稳迹象。
但报告同时认为，国内经济下行幅度可能超预期，IPO(首次公开发行)技术上暂停将结束，流动性的不确定性在增强，再叠加“两会”结束后信用风险点密度提高将导致避险情绪上升，中期因素仍会导致3月下半月市场整体偏弱。
“A股市场经过前期较快下跌后，短期有持续企稳迹象，但这并不改变我们对市场整体重归下跌通道的中期判断。”报告称。
报告认为，国内经济一季度数据进入观察期，二季度下行可能超预期。国内经济自发下行验证了年初市场形成的预期，但市场对下行幅度依然有分歧。
报告并称，3月份流动性不确定性因素开始增多，宏观流动性偏松格局渐进尾声；已过会但未发行的企业在3月可能陆续IPO，考虑老股转让，预计资金需求在170-200亿元人民币之间；且信用体系风险点预计会逐步增加。
其分析认为，3月份政策的核心是全国“两会”，其间整体政策风格应以稳为主，预计“两会”舆情整体超预期可能性较小，更多是兑现“红二月”期间市场主题与结构性预期。
中国股市沪综指 周一连续第四日收升。分析师指出，随着中国“两会”的召开，投资者对会议期间股市将趋稳的预期开始升温，部分大盘股表现出色，推动股指继续小幅回升。不过该指数周二早盘则转为下跌0.7%。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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