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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 11:11 BJT

韩国股市：受乌克兰情势影响下滑，关注中国两会及欧洲央行会议

路透首尔3月4日 - 韩国股市周二早盘跌至一周多来最低水平，乌克兰的紧张情势没有减退的迹象，韩股受到外资流出及投资者避险的打压。

0248 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.4%，报1,957.82 点。指数稍早曾跌至2月24日以来最低的1,954.58点。

不过Mirae Asset Securities分析师Chung Seung-jae说，在中国两会及欧洲央行本周将举行政策会议之际，韩股卖压稍缓。

外资早盘卖超，可能连续第二日外流。

钢铁股浦项钢铁(POSCO) 和东部制钢 股价分别下跌1.6%和1.3%，继续受到中国放缓可能损及其需求及获利的压力。

有418支股票下跌，350支股票上涨。(完)
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