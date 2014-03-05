两会报告：2014年中央和地方预算草案报告主要内容摘录

路透北京3月5日 - 中国财政部周三向“两会”提交了2014年中央和地方预算草案报告，为推进经济工作的发展，今年将继续实施积极的财政政策。

以下为路透整理的报告内容摘录。

**继续实施积极的财政政策**

--2014年实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字，保持一定的刺激力度，同时赤字率保持不变。

**加强地方政府性债务管理**

--研究赋予地方政府依法适度举债融资权限，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制；研究制定地方政府债券自发自还改革方案，推动部分地方开展改革试点。

--对地方政府性债务实行分类管理和限额控制，对有一定收益的公益性事业发展举借的专项债务，主要由地方政府通过发行市政债券等专项债券融资，推广运用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等的投资与运营。

--建立债务风险预警及化解机制，列入风险预警范围的高风险地区不得新增债务余额，推进建立考核问责机制和地方政府信用评级制度。

**推进税收制度改革**

--继续推进营改增改革，在全国范围内实施铁路运输和邮政服务业营改增试点，抓紧研究将电信业纳入营改增范围的政策，力争今年4月1日实施。

--实施煤炭资源税从价计征改革，进一步扩展小型微利企业税收优惠政策。

--加快房地产税立法进程，加快推动环境保护税立法工作。

**2014年公共财政预算安排情况**

--全国财政收入：139,530亿元，增长8%，加上稳定调节基金调入1,000亿元，可安排收入总量为140,530亿元。

--全国财政支出：153,037亿元，增长9.5%，加上地方政府债券还本支出993亿元，支出总量为154,030亿元。

--全国财政赤字：13,500亿元，增长1,500亿，赤字率为2.1%左右。

--中央财政收入：64,380亿元，比去年的执行数增长7%；从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，合计收入总量为65,380亿元。

--中央财政支出：74,880亿元，增长9.3%。

--中央财政赤字9,500亿元，国债余额限额为100,708.35亿元。

--地方本级收入：75,150亿元，同比增长9%，中央对地方税收的返还和转移支付收入51,874亿元，合计127,024亿元。

--地方本级支出：130,031亿元，同比增长9%，加上地方债券还本支出993亿元，支出总量为131,024亿元。

--2014年预算住房保障支出为2,528.69亿元，增长9%。预算国防支出8,082.3亿元，增长12.2%。（完）