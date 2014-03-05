两会报告：中国2014年政府工作报告主要内容摘录

路透北京3月5日 - 中国国务院周三在向“两会”提交的政府工作报告中称，2014年中国国内生产总值（GDP）增长预期目标定在7.5%左右，居民消费价格（CPI）涨幅控制在3.5%左右，广义货币供应量（M2）预期增长13%左右。

以下为中国2014年政府工作报告主要内容摘录：

**经济增长目标**

经过认真比较、反复权衡，把增长预期目标定在7.5%左右，兼顾了需要和可能。这与全面建成小康社会的目标相衔接，有利于增强市场信心，有利于调整优化经济结构。实现今年经济增长目标有不少积极因素，但必须付出艰辛努力。

**物价总水平目标**

把居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，考虑了去年涨价翘尾影响和今年新涨价因素，也表明我们抑制通胀、保障民生的决心和信心。保持物价总水平基本稳定具备许多有利条件。但今年推动价格上涨的因素不少，不能掉以轻心，必须做好物价调控。

**财政和货币政策**

保持经济运行处在合理区间。完善宏观调控政策框架，守住稳增长好、保就业的下限和防通胀的上限，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。今年安排财政赤字13,500亿元，比上年增加1,500亿元。但赤字率稳定在2.1%，体现财政政策的连续性。

货币政策要保持松紧适度，营造稳定的货币金融环境。加强宏观审慎管理，引导货币信贷和社会融资规模适度增长。今年广义货币M2预期增长13％左右。要加强财政、货币和产业、投资等政策协同配合，做好政策储备，适时适度预调微调。

**财税体制改革**

抓好财税体制改革，着力把所有政府性收入纳入预算，实行全口径预算管理。各级政府预算和决算都要向社会公开，部门预算要逐步公开到基本支出和项目支出，所有财政拨款的“三公”经费都要公开，打造阳光财政。

把“营改增”试点进一步扩大到铁路运输、邮政服务、电信等行业，推动消费税、资源税改革，做好房地产税、环境保护税立法相关工作。

抓紧研究调整中央与地方事权和支出责任，逐步理顺中央与地方收入划分，保持现有财力格局总体稳定。建立规范的地方政府举债融资机制，把地方政府性债务纳入预算管理，推行政府综合财务报告制度，防范和化解债务风险。

**金融体制改革**

深化金融体制改革，继续推进利率市场化，扩大金融机构利率自主定价权。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，扩大汇率双向浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。

稳步推进由民间资本发起设立中小型金融机构，引导民间资本参股、投资金融机构及融资中介服务机构。

建立存款保险制度，健全金融机构风险处置机制。实施政策性金融机构改革。加快发展多层次资本市场，推进股票发行注册制改革，规范发展债券市场。

促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制，密切监测跨境资本流动，守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。

**国企改革**

加快混合所有制经济。完善国有资产管理体制，推进国有资本投资运营公司试点；制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法，在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域，向非国有资本推出一批投资项目。

制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。实施铁路投融资体制改革，在更多领域放开竞争性业务。

**开创高水平对外开放**

从战略高度推动出口升级和贸易平衡发展。今年进出口总额预期增长7.5％左右。要稳定和完善出口政策，加快通关便利化改革，扩大跨境电子商务试点。实施鼓励进口政策，增加国内短缺产品进口。提升中国制造在国际分工中的地位。

**投资**

把投资作为稳定经济增长的关键，中央预算内投资拟增加到4,576亿元，重点投向保障性安居工程、农业、重大水利、中西部铁路、节能环保、社会事业等领域。

**农村改革**

赋予农民更多财产权利，抓紧土地承包经营权以及农村集体建设用地使用权确权登记颁证工作，引导承包地经营权有序流转，慎重稳妥进行农村土地制度改革试点。

**推进新型城镇化**

要健全城乡发展一体化体制机制，有序推进农业转移人口市民化，实行不同规模城市差别化落户政策，加大对中西部地区新型城镇化的支持。

**医疗卫生**