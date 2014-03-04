《热点透视》乌克兰局势可能导致欧美股市出现更大跌势

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Swaha Pattanaik

路透伦敦3月3日 - 克里米亚紧张局势可能在西方国家股市引发更大跌势。俄罗斯军事干预乌克兰，导致莫斯科指标股指周一重挫逾10%，政府公债价格则上扬，一些发达市场的股市挫跌了2%，甚至更多。

投资者有可能从新兴市场撤走更多资金。他们对发达国家股市，尤其是欧洲股市的信心面对之前的市场动荡时没有动摇。但这次市况震荡更为厉害。

过去三个月间，MSCI明晟新兴市场美元指数下跌了5%，欧洲股市则为上涨近5%。新兴市场震荡和美联储决定继续缩减购债计划，在1月底引发富裕国家市场的骚动。但是，投资者逃离发展中市场的同时，资金却在继续流入欧洲股市，进入美国股市的资金流只是暂时出现中断。美银美林上周表示，新兴市场股票基金已连续18周净流出资金，持续时间之长打破了历史纪录，欧洲股票基金则连续八个月净流入资金。

但克里米亚局势可能成为一大转折点。英国形容这场危机为本世纪欧洲出现的最大危机。光这一点就足以促使部分投资者赶紧留存现金。

首先，会让事情变得更糟的是，发达市场的估值似乎过高，尤其是欧洲。泛欧STOXX Europe 600股指的市盈率(本益比，P/E)为14倍，比10年均值高出近五分之一。标普500指数的市盈率为逾15倍，比均值高10%。

第二，股市是在拆借资金的推动下走高的。据纽约证交所数据，美国的保证金债务1月创下纪录高位。市场挫跌将引发保证金追缴，这时股市将出现一发不可收拾的跌势。

第三，即便是最安全的政府公债的收益率也会比一年前要高。那也会促使厌恶风险的基金经理人回避股市。