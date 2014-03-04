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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 11:16 BJT

日本债市：涨跌不一，等候10年券标售结果

路透东京3月4日 - 日本政府公债周二涨跌不一，因市场等候今日稍后10年期日债标售结果。

收益率曲线趋平，因一些买家买进长券。

10年期日债期货 早盘微跌0.01点至145.23。许多投资人持观望立场，等候2.4兆(万亿)日圆10年期日债的标售结果。
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