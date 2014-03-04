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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 11:26 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元：澳元显示韧性，关注澳洲央行利率决定

0303 GMT

* 自昨日起，小时图显示澳元的全面韧性

* 日线图--动能研究显示，波林格区间，5、10和20日均线微升

* 初期走势确立，料未来再度测试阻力位1.9000

* 周五低点1.8559和稍早高点1.8678分别为首道支撑/阻力位

* 澳洲央行(RBA)将在30分钟内发布利率决定--预计利率或声明无变化

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/fut37v(完)

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