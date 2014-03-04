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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 13:50 BJT

台湾债市：公债殖利率收高，364天存单标售金额不减引发转紧疑虑

* 央行持续标售1,200亿台币364天存单引发资金转紧疑虑
    * 市场预期今年升息机率仍低，养券风气难改
    * 仍需观察央行后续是否再加量标售存单

    路透台北3月4日 - 台湾主要公债殖利率周二收高。交易员表示，主要受央行宣布继续标售1,200亿台币36
4天期存单影响，有交易商认为宽松货币政策恐趋向中性。对利率较为敏感的五年券103/4 成为众
矢之的，并牵动10年券103/6 殖利率收高。
    
    交易员指出，虽然央行动作显示有意回收市场过剩的资金，但一般预料今年升息的机率不高。在此情形下
，债市人手一券的养券风气短期难改，殖利率难脱狭幅整理格局。 
               
    “央行此举只是从非常宽松，调整为适度宽松，所以(今年)百分之百不会升息。”一位证券商交易主管说
。
    
    另一大型银行交易员则称，央行不像是要收缩资金，主要目的应该是想藉此降低存单发行成本。因上月首
度加量标售的得标利率不升反跌，央行想藉此多发行利率偏低的364天期存单，但对银行申购利率0.87%的28天
期存单则会予以管控。
    
    “主要是调整定存单配置，让低利率的量增加，但总体的量没提高。”他说。
    
    央行上月首度标售1,200亿台币的364天期存单，加权平均得标利率为0.572%。低于市场预期，亦低于前月
得标利率的0.584%达1.2个基点。 
    
    另一证券商交易主管则称，纵然央行将364天期存单标售金额拉高到1,200亿台币，但今年合计364天与两
年期定存单的发行金额总共约1.54兆，占约6.6兆台币的整体存单发行余额不过四分之一，整体影响有限。
    
    虽然央行增发364天期存单的短期影响不大，但交易商也不否认，资金环境不可能再如先前般宽松，未来
只会持续偏紧。
    
    “若下次还是一样，短券压力就大了。”一证券商交易主管说。
    
    另一证券商交易员则称，还是要观察央行的后续动作。除了注意央行存单的发行量以外，还要观察隔夜拆
款利率是否出现调整。
    
    市场预估，明日五年券103/4主交投区间看在1.09-1.12%；10年券103/6主要交易区则估在1.59-1.62%。
    
    台湾央行周一表示，将于5日(周三)标售一年期定存单，金额维持在1,200亿台币；12日(下周三)标售两年
期定存单100亿。央行一位不愿具名官员表示，自上个月起标售1,200亿台币的一年期存单，银行间的反应还不
错，且向央行反映还有需求，因此基于银行资金配置续标。   
      
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +0.78     1.1038   1.0950-1.1038     108.5
   10     103/6                   +0.80     1.5990   1.5940-1.6000      66.0
    *表该券发行前交易以来最低。    
 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：   

    周二：美国2月纽约ISM企业活动指数、欧元区1月PPI。

    周三：美联储发表经济褐皮书、中国十二届全国人大第二次会议在北京召开、英国央行货币政策会议(至6
日)、加拿大央行宣布政策利率、澳洲第四季GDP、英国及德国2月Markit服务业和综合PMI、欧元区第四季GDP
修正值。
    
    周四：美国一周初请失业金数据、美国第四季非农生産率修正值、美国1月耐久财订单修正值、美国2月Ch
allenger企业计划裁员人数、英国央行宣布利率决议和量化宽松决定、欧洲央行会议后宣布利率决议、美联储
副主席杜德利出席一研讨会、费城联储总裁普洛瑟就“经济和货币前景”发表演讲、法国第四季失业率、德国
1月工业订单、澳洲1月零售销售、澳洲1月进出口和贸易收支。
    
    周五：美国2月非农就业数据、加拿大2月就业数据、美国1月国际贸易收支、德国1月工业生産、日本1月
同步指标和领先指标。

         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5990
          5       103/4                       1.1038
          2       103/1                     没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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