台湾债市：公债殖利率收高，364天存单标售金额不减引发转紧疑虑

* 央行持续标售1,200亿台币364天存单引发资金转紧疑虑 * 市场预期今年升息机率仍低，养券风气难改 * 仍需观察央行后续是否再加量标售存单 路透台北3月4日 - 台湾主要公债殖利率周二收高。交易员表示，主要受央行宣布继续标售1,200亿台币36 4天期存单影响，有交易商认为宽松货币政策恐趋向中性。对利率较为敏感的五年券103/4 成为众 矢之的，并牵动10年券103/6 殖利率收高。 交易员指出，虽然央行动作显示有意回收市场过剩的资金，但一般预料今年升息的机率不高。在此情形下 ，债市人手一券的养券风气短期难改，殖利率难脱狭幅整理格局。 “央行此举只是从非常宽松，调整为适度宽松，所以(今年)百分之百不会升息。”一位证券商交易主管说 。 另一大型银行交易员则称，央行不像是要收缩资金，主要目的应该是想藉此降低存单发行成本。因上月首 度加量标售的得标利率不升反跌，央行想藉此多发行利率偏低的364天期存单，但对银行申购利率0.87%的28天 期存单则会予以管控。 “主要是调整定存单配置，让低利率的量增加，但总体的量没提高。”他说。 央行上月首度标售1,200亿台币的364天期存单，加权平均得标利率为0.572%。低于市场预期，亦低于前月 得标利率的0.584%达1.2个基点。 另一证券商交易主管则称，纵然央行将364天期存单标售金额拉高到1,200亿台币，但今年合计364天与两 年期定存单的发行金额总共约1.54兆，占约6.6兆台币的整体存单发行余额不过四分之一，整体影响有限。 虽然央行增发364天期存单的短期影响不大，但交易商也不否认，资金环境不可能再如先前般宽松，未来 只会持续偏紧。 “若下次还是一样，短券压力就大了。”一证券商交易主管说。 另一证券商交易员则称，还是要观察央行的后续动作。除了注意央行存单的发行量以外，还要观察隔夜拆 款利率是否出现调整。 市场预估，明日五年券103/4主交投区间看在1.09-1.12%；10年券103/6主要交易区则估在1.59-1.62%。 台湾央行周一表示，将于5日(周三)标售一年期定存单，金额维持在1,200亿台币；12日(下周三)标售两年 期定存单100亿。央行一位不愿具名官员表示，自上个月起标售1,200亿台币的一年期存单，银行间的反应还不 错，且向央行反映还有需求，因此基于银行资金配置续标。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.78 1.1038 1.0950-1.1038 108.5 10 103/6 +0.80 1.5990 1.5940-1.6000 66.0 *表该券发行前交易以来最低。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周二：美国2月纽约ISM企业活动指数、欧元区1月PPI。 周三：美联储发表经济褐皮书、中国十二届全国人大第二次会议在北京召开、英国央行货币政策会议(至6 日)、加拿大央行宣布政策利率、澳洲第四季GDP、英国及德国2月Markit服务业和综合PMI、欧元区第四季GDP 修正值。 周四：美国一周初请失业金数据、美国第四季非农生産率修正值、美国1月耐久财订单修正值、美国2月Ch allenger企业计划裁员人数、英国央行宣布利率决议和量化宽松决定、欧洲央行会议后宣布利率决议、美联储 副主席杜德利出席一研讨会、费城联储总裁普洛瑟就“经济和货币前景”发表演讲、法国第四季失业率、德国 1月工业订单、澳洲1月零售销售、澳洲1月进出口和贸易收支。 周五：美国2月非农就业数据、加拿大2月就业数据、美国1月国际贸易收支、德国1月工业生産、日本1月 同步指标和领先指标。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5990 5 103/4 1.1038 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)