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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 11:30 BJT

中国新债：进出口行周五增发至多220亿元固息债，期限两、三和五年

路透上海3月4日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(7日)招标增发总额至多220亿元人民币的固息债，其中三年期和五年期品种各不超过80亿元，两年期品种至多60亿元。

三期新债具体发行条款如下：

第13期 第14期 第15期

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发行(招标)上限 80亿元 60亿元 80亿元

期限/计息方式 三年固息 两年固息 五年固息

(今年第10期增发) (今年第11期增发) (今年第12期增发)

票面利率 4.93% 4.8352% 5.10%

招标时间 3月7日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标 多重价格中标 单一价格中标

（荷兰式） （美国式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月11日/3月3日 3月12日/3月4日 3月13日/3月5日

分销期 3月7日至3月11日 3月7日-3月12日 3月7日-3月13日

上市日 3月17日 3月18日 3月18日

基本承销额 无

发行手续费 发行总额的0.05% 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%

--------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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