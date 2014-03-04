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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 11:43 BJT

澳洲央行：维持利率不变符合预估，称货币政策仍然适宜

路透悉尼3月4日 - 澳洲央行周二在月度货币政策会议上决定维持指标利率在2.5%不变，会议指出：

* 通胀符合目标区间 * 非资源领域投资计划改善迹象只是暂时的 * 劳动力需求仍然疲弱 * 目前为止的澳元下滑将有助于经济增长 * 薪资增幅明显下降 * 从历史标准来看，澳元仍处在高位 * 失业在触顶之前还将进一步上升 * 货币政策仍然适宜 * 审慎做法是维持利率稳定。

(完)
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