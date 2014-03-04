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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 12:00 BJT

澳新汇市：澳元兑美元回吐升幅，此前澳洲央行维持利率不变

路透悉尼3月4日 - 澳元兑美元 周二回吐先前升幅，此前澳洲央行一如预期维持利率在纪录低位。

澳元兑美元跌至0.8915，和周一触及的一个月低位0.8891相去不远。澳元一度升至日高0.8970。

澳洲央行在月度政策声明中重申利率前景稳定。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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