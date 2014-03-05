香港数据：2月PMI上升至53.3，创35个月来高位--汇丰

路透香港3月5日 - 以下为汇丰香港2月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7 49.7 48.7 49.8 49.9 50.5 51.2

* 2月PMI为53.3，比1月的52.7进一步上升，并创35个月以来新高，显示私营企业营商环境稳健改善。

* 指数上升部份由于私营企业产出扩张，且速度亦为24个以来最快，受新订单进一步增加带动，尽管订单上升速度较1月的23个月新高略低。

* 月内来自中国内地的新订单继续增加，增速与1月相若。需求情况改善和客户基础扩大有助带动新业务增加。

* 新业务增加导致积压工作连续两个月上升，增速较1月份有所放缓。

* 2月份私营企业增聘员工，为12个月以来首见，增幅则为轻微。

* 月内投入总成本继续上升，投入价格升幅是2012年3月以来最大。

* 采购库存连续第三个月增加，幅度是2013年1月以来最强劲，主要由于采购增加以及配合扩产需求。

汇丰亚洲经济师John Zhu在评论调查结果时表示，“从1、2月PMI数据看来，农历年间香港私营企业的业务改善情况看来是真实的。企业恢复增聘员工情况令人鼓舞，并与近月来劳工市场数据优于预期的情况吻合。此外，员工成本下降反映本地经济有足够能力应付需求增加，同时保持通胀压力稳定。”（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)