中国经济：2014年固定资产投资预期增长17.5%，消费预计增14.5%--发改委

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透北京3月5日 - 备受关注的中国十二届全国人大二次会议周三开幕。国家发改委表示，2014年中国全社会固定资产投资预期增长17.5%，社会消费品零售总额预期增长14.5%。
发改委在2014年国民经济和社会发展计划草案报告中并称，预计2014年全国常住人口和户籍人口城镇化率分别达到54.6%和37.1%。
2014年计划城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内，并将慎重稳妥进行农村土地制度改革试点。
发改委并称，预计2014年粮食总产量5.5亿吨以上；出口形势仍然十分严峻，巩固和扩大外需面临不小压力。
此外，2014年非金融类外商直接投资预期达到1,217亿美元，增长3.5%；非金融类境外直接投资预期增长10%，达到992亿美元。发改委表示2014年要有效利用外汇储备支持境外投资，深化境外能源资源和农业开发合作与投资。(完)
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